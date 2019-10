Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wenn wir tatsächlich 5600 Euro bezahlen müssen, werden wir die Grüne Quelle wieder schließen müssen", sagt Martin Podoll. Seine Frau Susan Mücke ist eine von drei Gesellschaftern, die vor zwei Jahren den Oderbruchware-Laden in der Königstraße in Bad Freienwalde eröffnet haben. Die Grüne Quelle im Obergeschoss des Hauses gehört seit knapp einem Jahr zum Laden und soll zu einem kleinen Kulturzentrum ausgebaut werden. Die Räume werden zeitweise von Heilpraktikern für Sitzungen und von Musikern wie Steffi Keil und ihrer Trommel-AG angemietet. "Eigentlich buttern wie zurzeit noch mehr rein, als wie rausholen", sagt Martin Podoll.

Vier Stellplätze erforderlich

Viel Geld gehe bereits für Anträge drauf. So mussten die Gesellschafter eine Nutzungsänderung für das Obergeschoss beim Bauordnungsamt des Landkreises beantragen. Zuvor war in den Räumen eine Arztpraxis untergebracht. Bei jeder Nutzungsänderung stellt die Behörde die Frage nach den Parkplätzen. Vier Stellflächen wären für die Grüne Quelle erforderlich.

Wer auf seinem Grundstück keine Parkplätze bauen kann, muss an die Stadt einen Ablösebeitrag zahlen, damit die Verwaltung die Stellflächen anlegt. Die Stadt Bad Freienwalde hat in ihrer Satzung die Kosten für einen Parkplatz auf rund 2800 Euro festgelegt.

Podoll schrieb einen Brief an die Stadtverwaltung, indem er die wirtschaftlichen Zwänge darstellte. Denn Parkplätze auf dem Grundstück zu schaffen, ist für den Vermieter nicht möglich. Daher hätten die Betreiber 11 200 Euro an die Stadt zahlen müssen. Podoll verwies auf die "Leerstands-Offensive", Maßnahme 114 in dem von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedeten Kurortentwickungskonzept, und bat darum, den Beitrag zu erlassen.

Rainer Texdorf, Fachdienstleiter Tiefbau und Kurstadtentwicklung der Stadt Bad Freienwalde, las das Schreiben im Ausschuss für Kurstadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt vor. Aus der Runde kam der Vorschlag, den Beitrag zu halbieren. Der Gleichbehandlung gegenüber Bürgern wegen, die den Betrag bereits bezahlt haben.

Stadt sieht sich in Pflicht

"Stellplätze gehören zu den Bauvorschriften und wir müssen eine Satzung vorhalten", sagt Rainer Texdorf. Das Bauordnungsamt des Landkreises habe die Stellplatzablöse an die Kommunen abgegeben. Diese seien jedoch verpflichtet, welche zu erheben. Denn bei jeder Nutzungsänderung frage des Bauordnungsamt nach Stellplätzen und überprüfe dann den Vollzug. In Einzelfällen sei es möglich, die Stellplatzablöse zu erlassen. Dies sei zum Beispiel an der Weinbergstraße der Fall gewesen. Die Eigentümer eines Hauses wollten die Parkplätze im Vorgarten anlegen, weil bei der Hanglage keine andere Möglichkeit in Frage kam. Doch dies untersagte die Untere Denkmalschutzbehörde. "Weil die Leute keine andere Möglichkeit hatten, haben wir ihnen die Ablöse erlassen", so Texdorf. Die Wirtschaftsgemeinschaft habe gefordert, die Satzung zu kippen, sagt Texdorf. Dies gehe so nicht.

"Wenn wir das Geld bezahlen haben wir nichts davon, Parkplätze für unsere Kunden bekommen wir trotzdem nicht", sagt Martin Podoll. "Das Geld fließt in den Haushalt", bestätigt der Fachbereichsleiter. "Ich würde gern mehr Parkplätze bauen, habe aber keinen Platz", ergänzt er.