Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Angermünde hat eine Vision. Unter dem Motto "Angermünde 2040" entwickeln Stadtverwaltung, professionelle Planer und Einwohner gemeinsam ein Zukunftsbild, das für die Stadt und die 23 Ortsteile gemeinsame Perspektiven und Entwicklungsziele aufzeichnet, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept Insek. Seit einem Jahr laufen die Planungen, in die die Einwohner von Anfang an ganz aktiv einbezogen wurden und mitwirkten.

Das von der Stadt beauftragte Berliner Planungsbüro "urban catalyst" hat in den vergangenen Monaten intensive Analysen, Gespräche, Vor-Ort-Begehungen, Interviewtouren, Workshops und Stammtischgespräche in jedem einzelnen Ortsteil und in jedem Angermünder Stadtteil durchgeführt und mit dem analytischen Außenblick der Fachleute sowie den Ortskenntnissen, Erfahrungen und Wünschen der Bürger ein Konzept für die nächsten zwanzig Jahren entworfen, das kurz vor dem Abschluss steht.

Ohne Insek keine Fördermittel

Noch einmal wurden alle Einwohner zu einem großen öffentlichen Forum eingeladen, bei dem die Ergebnisse des Planungsprozesses vorgestellt und diskutiert wurden. Für das Planungsteam, das schon für viele Städte bundesweit ähnliche Konzepte erarbeitet hat, sei der Auftrag in Angermünde dennoch eine besondere, bisher ungewohnte Herausforderung gewesen, denn noch nie mussten sie so viele verschiedene Ortsteile mit untersuchen und sind dabei intensiv eingetaucht und eng mit den Menschen vor Ort verbunden, berichtet Planerin Anna Bernegg. Sie hat dabei einen gemeinsamen Slogan für die Stadt und die 23 Ortsteile erfahren: "Wir sind 24."

Insek dient als übergeordnetes Planungsziel und Handlungsgrundlage und ist künftig Voraussetzung für Fördermittel. Ohne Insek kein Geld, wiederholt Bürgermeister Frederik Bewer den Grundsatz der Ministerien. Als anerkanntes Mittelzentrum sei ein gemeinsames Leitbild und ein zukunftsfähiges Stadtentwicklungskonzept für Angermünde erst Recht unverzichtbar.

Für jeden Ortsteil wurde ein Steckbrief erarbeitet, der Stärken, Schwächen, Chancen und Entwicklungsziele beschreibt. Dabei wird beispielsweise Greiffenberg die besondere Rolle eines Zentrums im ländlichen Raum eingeräumt, die durch bessere Verkehrsanbindung, verbesserte Nahversorgung und Perspektiven für die Jugend, unter anderem durch Gründung einer Freien Schule und Aufbau einer Jugendeinrichtung, gestärkt werden soll.

Bahnhofsviertel aufwerten

Für die Kernstadt wurden besondere Entwicklungsschwerpunkte definiert, zu denen das Bahnhofsquartier, die Weststadt sowie die Brachen am ehemaligen KfL-Gelände gehören. Neben allgemeinstrategischen Zielen werden im Insek-Entwurf bereits konkrete Maßnahmen beschrieben, einschließlich möglicher Förderprogramme.

Um Perspektiven für Generationen zu schaffen, wird die Entwicklung von Mehrgenerationenhäusern in den Ortsteilen anvisiert, beispielsweise in Wolletz, Schmiedeberg und Biesenbrow. Die Einrichtung einer rollenden Hausarztpraxis nach dem Vorbild der mobilen Zahnärztin in Templin könnte eine Idee sein, um die medizinische Versorgung in den Dörfern zu verbessern. Gestaltungssatzungen und Leerstandskataster für die Ortsteilen könnten dazu beitragen, gewachsene, typische Dorfstrukturen zu erhalten und Ortskerne zu beleben. Das Angermünder Bahnhofsquartier soll aufgewertet, Park- und Freizeitangebote für die Jugend erweitert werden.

Die MOZ wird in den nächsten Ausgaben die einzelnen Orts- und Stadtteilprofile und Maßnahmen detailliert vorstellen.