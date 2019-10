Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Über Jahrzehnte war Hennigsdorf eine Rugby-Hochburg. Mit 27 Titeln sicherte sich der heutige SV Stahl als DDR-Rekordmeister einen Eintrag in den Geschichtsbüchern. Momentan wird in der Stahlstadt um Zweitliga-Punkte gespielt. Doch nun sorgt der Verein für Schlagzeilen. Grund: Eigengewächs Alexander Brosowski wurde in den Perspektivkader im Siebener-Rugby für die Olympischen Spiele 2024 aufgenommen. "Wir sind stolz darauf, wieder einen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben", sagt Abteilungsleiter Olaf Laetsch.

Der 19-Jährige selbst hatte mit der Nominierung nicht gerechnet – wenngleich er schon im Frühjahr im Fokus der Nationaltrainer gelandet war. Nach dem Gewinn der Deutschen Studentenmeisterschaft mit Potsdam fand sich der Hennigsdorfer bei einem Sichtungslehrgang in Heidelberg wieder. "Da wurde viel getestet und am Ende gefiltert." Brosowski fiel nicht durch das Raster und reist nun in wenigen Tagen zu einem Turnier für Perspektivteams nach Spanien. "Ich stand erst auf Abruf, nun wurde ich glücklicherweise nachnominiert." Das sei ein tolles Gefühl, "zumal ich nicht aus einer der Hochburgen komme".

Die Liebe zum Rugby bekam Alexander Brosowski quasi in die Wiege gelegt. "Mein Vater war Nationalspieler der DDR. Ich bin dem Sport verbunden, seit ich vier bin. Wahrscheinlich musste ich damals, aber ich wollte es auch. Jetzt bekommt man mich nicht mehr raus." Daher sei momentan nicht die Frage, wie neben dem Studium (WAT und demnächst Sport auf Lehramt) die Zeit für Rugby gefunden werden kann. "Es ist eher so, dass ich Zeit für das Studium finden muss. Priorität hat der Sport."

Diesem geht der Stahl-Crack, der nebenbei Volleyball bei Stahl Turnen spielt, in wenigen Tagen unter spanischer Sonne nach. Von Heidelberg aus geht es nach Elche in die autonome Region Valencia. Brosowski ist im knapp 30-köpfigen Aufgebot einer von 14 Neulingen im Perspektivkader. "Ich bin schon aufgeregt, aber gelassen. Der Rest kommt sicher, wenn wir da sind."

Die Umstellung auf das Siebener-Rugby sei kein Problem. "Im Juniorenbereich habe ich das mit dem Oberhavel-Team vier Jahre lang gespielt. Und mit der Uni-Mannschaft spielen wir das auch." Daher brauche er nicht lange, um sich einzugewöhnen. Er brauche eher länger, um sich wieder auf die 15er-Variante im Verein einzustellen. Da ist Brosowski Innendreiviertel. Beim 7er-Rugby seien die Positionen auf dem Papier nicht so festgelegt. "Da muss jeder alles können. Man kann aber sagen, dass ich in der Hintermannschaft spiele."

Die Auftritte im Nationaldress sollen für Alexander Brosowski kein Kurzzeit-Intermezzo sein. Es gehe nicht nur darum, Eindrücke zu sammeln und die Zeit zu genießen. "Ich will jetzt mehr, werde mich reinhängen und noch mehr Gas geben."