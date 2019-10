Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Nun haben wir diesen Klotz dort stehen." René Vierkorn (CDU) wollte sich am Dienstag im Stadtparlament nicht damit abfinden, dass auf einem großen Betonblock beidseitig für die einstige deutsch-sowjetische Freundschaft geworben wird. Diese bislang unkommentierte Form, in der am Havelkanal an den einstigen Namen "Brücke der deutsch-sowjetischen Freundschaft" erinnert wird, wollten CDU und Grüne so nicht hinnehmen. Sie beantragten, den Betonblock wieder abreißen zu lassen und die historischen Tafeln ins Stadtarchiv zu bringen. "Geschichte ins Archiv zu schieben, ist nicht der richtige Weg", argumentierte SPD-Fraktionschef Patrick Krüger. Die Sozialdemokraten plädierten dafür, die Tafeln in der jetzigen Form zu belassen, allerdings um eine Stele zu erweitern. Auf der sollen die Geschichte des Vorgängerbaus der Brücke und deren Namensgebung sowie der Grund, weshalb der Havelkanal in der DDR gebaut wurde, erläutert werden. Das wiederum brachte Die Linke auf den Plan. Deren Fraktionsmitglieder möchten die Erinnerung an die deutsch-sowjetische Freundschaft auf jeden Fall erhalten wissen und unterstützten daher den Antrag der SPD. Allerdings störte sie darin der Hinweis, dass auf DDR-Bürger Druck ausgeübt worden sei, in die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft einzutreten. Fraktionsmitglied Olaf Klann griff mit Bezug auf den von CDU und Grünen gestellten Antrag deren Stadtverordnete direkt an: "Es gibt auch das Grundrecht auf Dummheiten." Linken-Fraktionschefin Ursel Degner legte noch nach, indem sie Vierkorn bezüglich seines Statements vorwarf: "Ich weiß, sie hatten Politik in der Schule im Wendejahr. Da ist nicht so viel hängengeblieben."

Die Grünen versuchten die Wogen zu glätten, indem sie alternativ vorschlugen, die Tafeln in dezenterer Form an der Brücke anzubringen und zu erläutern. Der Betonklotz hingegen müsse verschwinden. Eine Mehrheit gab es weder für diese Idee noch für den gemeinsamen Antrag mit der CDU. Am Ende setzte sich die SPD mit ihrer Form der Geschichtsschreibung durch. Für diesen Antrag stimmten 17 Abgeordnete von SPD, Linke, FDP und Bürgerbündnis. 13 Abgeordnete (CDU, Grüne, AfD und Unabhängige) stimmten dagegen.