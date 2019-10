Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Arme verschränkt, die Beine von sich gestreckt, so sitzt die 45-Jährige auf der Anklagebank. Derart teilnahmslos wie an jenem Verhandlungstag am Amtsgericht Fürstenwalde war die Mutter von vier Kindern nicht, als sie im Rausch ihren Mann in Gefahr wähnte. "Im Mund und im Gesicht, überall war Blut", schildert sie die Szene. Der andere habe auf ihrem Mann gesessen, ihn mit Schlägen malträtiert; "er konnte sich nicht wehren", sagt sie. Und schiebt hinterher, ungefragt, während die Richterin Notizen macht: "Angetrunken waren wir ja alle". Zwischen drei und vier Promille Alkohol hatten die fünf Männer und Frauen laut Polizeibericht intus, die sich an einem Nachmittag im Februar dieses Jahres in einer Wohnung im Paul-Frost-Ring trafen. "Eine uns bekannte Truppe, da waren wir schon öfter", sagt der Polizeikommissar, der die Beteiligten am Tatort vernahm.

"Bier, Schnaps, wir haben alle was mitgebracht, viele Flaschen, einen Anlass gab es nicht", schildert der angebliche Angreifer des Ehemanns der Angeklagten das Treffen. An der Lautstärke der Musik habe sich zwischen den Männern ein Streit entzündet, der in eine Rangelei auf dem Boden gemündet sei. "Ich war im Bad und habe gehört, dass es draußen laut wurde", erinnert sich die Angeklagte. Die anderen hätten nichts unternommen, sie aber wollte ihren Mann von seinem Angreifer befreien – vergeblich, weshalb sie sich einen Besenstiel gegriffen und ihm damit "einen rüber gegeben" habe.

Schlag verursacht Platzwunde

Auf dem Hinterkopf des Angreifers hinterließ der Schlag eine gut drei Zentimeter große Platzwunde; der Rettungsdienst wurde alarmiert, die Wunde wenig später im Krankenhaus genäht. Gefährliche Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) der Hartz IV-Empfängerin vor und beantragt acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

"Aus Sicht der Verteidigung liegt ein Rechtfertigungsgrund vor", erwidert der Anwalt der Fürstenwalderin. Er plädiert für Freispruch. Erst als seine Mandantin mit dem Besenstiel eingegriffen habe, wurde vom Geschädigten abgelassen. Der Angreifer selbst habe in seiner Aussage vor Polizei und Gericht den Eindruck gemacht, sein eigenes Tun herunterspielen zu wollen. So sieht es auch das Gericht und urteilt: Freispruch. "Weil nicht auszuschließen ist, dass das Handeln der Angeklagten gerechtfertigt war", so die Richterin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.