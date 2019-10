DPA

Shenzhen (dpa) French-Open-Siegerin Ashleigh Barty und Außenseiterin Belinda Bencic haben hat bei den WTA Finals in Shenzhen das Halbfinale erreicht.

Die australische Tennis-Weltranglisten-Erste Barty setzte sich am Donnerstag in ihrem dritten Spiel in der Roten Gruppe gegen Petra Kvitova aus Tschechien mit 6:4, 6:2 durch und sicherte sich damit als Gruppensiegerin den Einzug in die Vorschlussrunde. Zuvor hatte Barty gegen die Schweizerin Bencic gewonnen und gegen die Niederländerin Kiki Bertens verloren.

Bencic profitierte anschließend von der Aufgabe Bertens, schließt die Vorrunde als Gruppenzweite ab und tritt am Samstag im Halbfinale gegen die ukrainische Titelverteidigerin Jelina Switolina. Die Weltranglisten-Siebte aus der Schweiz führte mit 7:5, 1:0, als Nachrückerin Bertens die Partie wegen Unwohlseins beendete.

Die Aufgaben beim Saisonfinale der acht besten Tennis-Damen häufen sich damit. Am Donnerstag verkündete US-Open-Siegerin Bianca Andreescu, dass sie aufgrund einer Knieverletzung zu ihrem letzten Vorrundenspiel nicht mehr antreten werde. Für die Kanadierin rückt nach WTA-Angaben die Amerikanerin Sofia Kenin nach. Andreescu hatte am Mittwoch bereits gegen die Tschechin Karolina Pliskova aufgegeben. Auch die Japanerin Naomi Osaka hatte schon im Laufe des Turniers zurückgezogen.

Der Saisonabschluss wird erstmals in China ausgetragen und ist mit 14 Millionen US-Dollar dotiert. Im Einzel hat sich diesmal keine Deutsche qualifiziert. Im Doppel hat Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn mit ihrer Tennis-Partnerin Demi Schuurs aus den Niederlanden am Freitag noch die Chance auf den Einzug in das Halbfinale.