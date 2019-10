Bärbel Kraemer

Bad Belzig Das Bad Belziger Freizeit- und Erlebnisbad an der Martin-Luther-Straße wird nach mehrheitlichem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ab der kommenden Saison ein rauchfreies Bad sein. Lediglich im Eingangsbereich, an speziell ausgewiesen und mit Aschenbechern ausgestatteten Stellen, darf künftig noch geraucht werden.

Dem Votum der Stadtverordneten ging, obgleich der Sozialausschuss bereits die entsprechende Empfehlung ausgesprochen hatte, noch einmal eine intensive Diskussion voraus.

Der Grund: Während der Sommermonate hatten sich Klagen über Belästigungen durch Zigarettenqualm und achtlos auf die Liegewiese geworfene Zigarettenkippen gehäuft. In dieser Folge hatte die SPD-Fraktion die Problematik im städtischen Parlament zur Sprache gebracht und den entsprechenden Antrag gestellt. Darin heißt es: "Gesundheits- und Kinderschutz ist auch in den öffentlichen Schwimmbädern unserer Stadt Bad Belzig ein wichtiges Thema".

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Tabakrauch im Freien etwa bis zu einer Entfernung von zwei Metern noch schädlich ist. Zudem hat Tabakrauch eine negative Wirkung auf Asthmatiker, Allergiker und gegen Tabakrauch empfindliche Menschen.

Nach der Antragstellung fand Ende August im Bad Belziger Freibad sowie in den Bädern in Dippmannsdorf und Fredersdorf eine Begehung statt, um die Machbarkeit zu überprüfen. Die Kosten für die Herstellung einer neuen Haus- und Badeordnung für jedes der Bäder sowie von Hinweisschildern und die Anschaffung von Aschenbechern wurden nachfolgend von Seiten der Verwaltung auf rund 7.000 Euro beziffert.

Nachdem Hauptamtsleiter Heinz Friese schon in der Sitzung des Sozialausschusses darauf hinwies, dass die Kontrolle der Einhaltung eines Rauchverbots durch das Badpersonal nicht vollumfänglich gesichert werden kann, da zu den wesentlichen Aufgaben die Aufsichtspflicht im Wasser- und Beckenbereich gehört, griff Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) diesen Fakt in der Stadtverordnetenversammlung noch einmal auf. Er plädierte vor diesem Hintergrund für Schilder mit der Aufschrift "Schön, dass sie hier nicht rauchen". "Ihr Argument, das die Einhaltung nicht kontrolliert werden kann, überzeugt mich nicht", erklärte Gustav Horn (SPD). Der Sozialdemokrat wies darauf hin, dass Badegäste, so in der Badeordnung ein Rauchverbot ausgewiesen ist, sich dann auf dasselbe berufen können.

Zuversichtlich, dass die Disziplinierung der Badegäste auch ohne Kontrollen durch die Verwaltung gelingen kann, äußerte sich auch Michael Kalkofen (SPD). Er verwies auf Bahnhöfe, wo das rauchen schon seit einiger Zeit nur noch auf speziell ausgewiesenen Arealen erlaubt ist.

Für die Überarbeitung der Badeordnung inklusive der Anschaffung neuer Tafeln mit dem entsprechenden Hinweis auf das Rauchverbot sowie Aschenbechern, hat die Verwaltung Kosten in Höhe von 7.000 Euro kalkuliert. Eine Summe, die einigen Abgeordneten nicht nachvollziehbar erschien. "Wir werden keine goldenen und auch keine silbernen Schilder kaufen. Vertrauen sie uns", warb Leisegang. Nach Sponsoren zu suchen, empfahl Anne Baaske (SPD) und erklärte ihre Bereitschaft, mit positivem Beispiel vorauszugehen.

Für die Bäder in Dippmannsdorf und Fredersdorf verständigte man sich auf die Ergänzung im Beschlusstext, dass dort die jeweiligen Ortsbeiräte für die Umsetzung verantwortlich sind. "Ich reglementiere nicht gern, schon gar nicht in Bereichen in denen es keine Not gibt", so der Fredersdorfer Achim Wehrle (Bündnis 90/Die Grünen) der zugleich Mitglied im Fredersdorfer Freibadverein ist. Wie Ortsvorsteher Bodo Sternberg plädierte er für die Umsetzung des SPD-Antrags - jedoch nur dort, wo es Probleme mit Rauchern gibt.