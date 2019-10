dpa

Posen (dpa) Nach einer Rettungsaktion sind neun Tiger, die tagelang in einem Transporter an der Grenze Polens zu Weißrussland eingepfercht waren, im Zoo in Posen (Poznan) angekommen.

Alle Raubkatzen hätten die Reise überlebt, teilte der Zoo am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, dass ein Tier die Strapazen nicht überstanden haben könnte.

Tierärzte des polnischen Zoos waren am Tag zuvor an die Grenze gefahren, um die Tiger zu retten. Die Raubkatzen hingen in einem Transporter fest, dem weißrussische Grenzer mangels Papieren die Einreise verweigert hatten. Laut Transportdokumenten war der Lastwagen mit den Tigern von Italien aus in die Nordkaukasusrepublik Dagestan in Russland unterwegs. Medienberichten zufolge waren die Tiere für einen Zirkus bestimmt.

Die Experten aus Posen fanden neun Tiger im Zustand völliger Erschöpfung vor. Ein zehntes Tier war bereits wegen Darmkomplikationen verendet. Eine Obduktion ergab, dass die Tiger unterwegs offenbar nur mit für sie unverträglichem Hühnerfleisch gefüttert wurden.

Der Zoo in Posen will die Raubkatzen nun aufpäppeln. Da die Kapazitäten dort zur Versorgung nicht ausreichen, wurden zwei Tigermännchen gleich nach ihrer Ankunft in einen anderen Zoo gebracht. Langfristig ist geplant, die Tiger in ein Tierasyl in Spanien zu bringen.

Die polnische Polizei nahm einen 32-jährigen Russen fest, der für den Tiertransport verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tierquälerei. Nach dem polnischen Tierschutzrecht drohen ihm bis zu drei Jahre Haft, im Falle von besonderer Grausamkeit sind bis zu fünf Jahre Gefängnis vorgesehen.