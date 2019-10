Markus Kluge

Neuruppin Ein Kleintransporter, der am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der A24 zwischen Herzsprung und Neuruppin parkte, ist in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte dort gegen 20.40 Uhr eine Pause eingelegt und offenbar aufgrund eines technischen Defekts geriet das Auto in Brand. Die Feuerwehr löschte das vollständig brennende Fahrzeug ab, das komplett zerstört wurde. Da das Löschwasser bei der kalten Witterung zu Eis gefror, wurde der Parkplatz bis zum Freitagmorgen komplett gesperrt. Der Kleinlasttransporter wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro. Verletzt wurde niemand.