BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein volles Haus, eine super Stimmung und ein guter Song nach dem anderen: Der City Ball ist mittlerweile eine feste und beliebte Größe in Sachen professioneller Tanzveranstaltungen in Brandenburg an der Havel gewesen. Seit 17 Jahren präsentiert Entertainer Marco Lessentin ihn in der Innenstadt. Dabei bietet der City Ball als Tanz für alle Ü-Dreißiger die ideale Gelegenheit, um sich mit Freunden zu treffen, zu flirten und zu tanzen. DJ Marco Lessentin hat sein Publikum dabei immer fest im Griff und sorgt mit seinem Mix aus dem Besten der 80er oder 90er, den klassischen Disco-Fox oder den aktuellen Chart-Hits immer für eine volle Tanzfläche. Ein Musikprogramm so breit gefächert, dass auch der eine oder andere knackige Rock-Klassiker nicht fehlen darf. Dazu bietet der Saal der Werft das passende Ambiente: VIP-Lounge, weiß eingedeckte Tische sowie genügend Sitz- und Stehplätze sorgen für einen gelungenen und stilvollen Abend – das nächste mal am Samstag, 9. November, ab 21 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 10, u.a. in der BRAWO-Geschäftsstelle, Neustädtischer Markt 22a, und an der Abendkasse für 12 Euro zu haben. Wer jedoch ganz kostenfrei dabei sein möchte, sollte am Montag, 4. November, um Punkt 16 Uhr zum Telefon greifen und die 03381/525513 wählen. BRAWO verlost 2x2 Freikarten. Viel Glück!