Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Was für Oberschüler noch gut genug war, muss für Grundschüler erst passend gemacht werden. Der Umbau der früheren Exin-Oberschule an der Marianne-Grunthal-Straße wird mindestens 1,5 Millionen Euro kosten, wobei allein die Neugestatung der Außenanlagen mit rund 1,3 Millionen Euro zu Buche schlagen wird und diese Arbeiten erst zum Schuljahresbeginn 2021/22 abgeschlossen sein werden. Die Gestaltung des Außenbereiches wird in zwei Abschnitten unterteilt: den Sportbereich im hinteren Teil des Schulgelände unter anderem mit einer 60-Meter-Laufbahn und den eigentlichen Schulhof inklusive behindertengerechter Zugänge zum Schulgebäude und zum benachbarten Mehrzweckgebäude, wo unter anderem das Mittagessen ausgegeben wird. Die Zufahrt muss erneuert werden, ebenso müssen Stellflächen hergerichtet werden, damit die Stadtwerke Zehdenick, die auf dem Nachbargrundstück ein Heizwerk betreiben, ihre Silos bei Bedarf auf- und abbauen können. Dann nämlich kommt schwere Krantechnik zum Einsatz, die nur vom Schulgelände aus bedient werden kann. Um die Kosten zu minimieren, will die Stadtverwaltung dafür Sorgen tragen, dass Spielgeräte vom Schulhof der jetzigen Havelland-Grundschule umgesetzt werden auf das neue Areal. "Es muss nicht alles neu angeschafft werden", sagte Fachbereichsleiter Fred Graupmann im Hauptausschuss, der die Gestaltungspläne einstimmig bewilligte.

Mindestens 240 000 Euro wird der Umbau des jetzigen Schulgebäudes an der Marianne-Grunthal-Straße kosten. Das ist jedenfalls die gegenwärtige Schätzung der Stadtverwaltung, nachdem der Hauptausschuss einer überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2019 in Höhe von 40 000 Euro zustimmen musste. Teurer wird nämlich die Anpassung des Treppengeländers, um sicherheitstechnische Forderungen zu erfüllen. Allein diese Arbeiten werden mit 70 000 Euro kalkuliert. Die aufwendigen Schlosser- und Metallarbeiten für die Anpassung des Treppengeländers sollen Anfang 2020 beginnen. Eine Weiternutzung der Oberschulräume in ihrem alten Zustand war nach Darstellung der Verwaltung hingegen nicht möglich. "Für die Nutzung als Grundschule mit Hortbetrieb und die Umnutzung eines Werkraumes zum Speiseraum im Mehrzweckgebäude sind baurechtliche Genehmigungen zu erwirken, die für die Betriebsgenehmigung notwendig sind", so die Verwaltung. Für die Erarbeitung der Bauanträge und des Brandschutzkonzeptes sowie die Prüfung des selbigen müssen noch Planer beauftragt werden. Unabhängig davon sind verschiedene Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Gebäude erforderlich: Fußbodenleger, Maler, Tischler, Schlosser, Elektriker und Installateure werden sich die Klinke in die Hand geben.