Beatrice Reichrath

Lentzke Den Fehrbelliner Voltigierern gelangen im traditionellen Heimturnier fünf Siege, ein Zweiter, ein vierter sowie ein neunter Platz. Am Sonnabend eröffnete die Prüfung der Nachwuchsvoltigierpferde den Turniertag. Mit dem zehnjährigen braunen Wallach Olympic´s Match schickten die Fehrbelliner ihren Neu-Erwerb in den Zirkel. Vorgestellt von Manuela Wolf holte er sich mit einer souveränen Leistung den Sieg. Es folgte die Prüfung der E2 Gruppen. Hier gab die dritte Fehrbelliner Mannschaft (Trainer: Judy Schwabe, Assistenz: Lisa Hube) ihre Premiere. Auf dem Pferd Cadett, ebenfalls vorgestellt von Manuela Wolf, gelang den Debütanten eine sehr gute Leistung, welche mit der goldenen Schleife belohnt wurde. Im Wettbewerb der Schrittgruppen gingen 19 Teilnehmer auf zwei Prüfungszirkeln in den Wettkampf. Die Fehrbelliner turnten unter der Leitung von Anika Lüdtke, assistiert von Skadi Lüdtke, auf dem Schimmelwallach Condor. Für die sehr jungen Turnerinnen wurde es Platz vier in ihrer Abteilung.

Gold geht an Fehrbellin IV

Für die Kreismeisterschaft wurden alle Schrittgruppen des Landkreises gewertet. Die Goldmedaille errang Fehrbellin IV, vor Neustadt III (Silber) und Damelack (Bronze).

Den Abschluss des ersten Turniertages bildeten die Prüfungen der Einzelvoltigierer. Im Wettbewerb der Mini-Nachwuchsvoltigierer errang Paula Balke (Pferd Calypso, vorgestellt von Daniela Mohnicke). In der L-Einzelkonkurrenz konnte sich Marylou Reichrath den Sieg sowie Cara Rodenbach den neunten Platz erturnen. Beide starteten auf Olympic´s Match mit Manuela Wolf.

Am Sonntag ging es zunächst für Fehrbellin II auf Cadett mit Longenführerin Manuela Wolf im Wettbewerb der E1-Gruppen in den Zirkel. In einem Starterfeld von fünf Gruppen (auf zwei Wettkampfzirkel) konnten sich die Gastgeber den ersten Platz erturnen. Am Nachmittag schickten die Gastgeber ihre erste Mannschaft im Wettbewerb der L18-Gruppen in den Wettkampf. Sie überzeugte mit einer guten Pflicht- und Kürleistung auf Calypso, vorgestellt von Daniela Mohnicke. In der Siegerehrung konnte Silber entgegengenommen werden.

"Dank gebührt unseren Sponsoren, den vielen Unterstützern und Helfern", so Beatrice Reichrath aus der Turnierleitung. "Ohne deren Einsatz und Engagement wäre solch eine Veranstaltung nicht möglich gewesen. Alle Beteiligten machten das gesamte Wochenende einen tollen Job."