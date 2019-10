Jürgen Rammelt

Heinrichsdorf Die Geschichte hat die Qualität einer Provinzposse: In Heinrichsdorf möchte die Nabu-Ortsgruppe Rheinsberg-Lindow eine zweite Streuobstallee anlegen. Doch die Stadt Rheinsberg, insbesondere Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler), behindert aus Sicht der Initiatoren bisher das Vorhaben. Vorangegangen war ein ziemlich skurriler Streit mit dem Rathaus der Prinzenstadt, indem die Streuobstallee zuerst nicht genehmigt wurde.

Heftiger Schriftwechsel

Am Donnerstag sollten die ersten Bäume gepflanzt werden. Doch im Vorfeld gab es einen heftigen Schriftwechsel zwischen dem Rathaus, zwischen Rechtsanwälten der strittigen Parteien und dem Nabu-Verein. Leif Miller von der Nabu-Gruppe versteht die Welt nicht mehr. Obwohl es sich um einen öffentlichen Weg handelt, wird nach seiner Meinung niemand benachteiligt oder geschädigt.

Sinn der Pflanzung sei die Förderung der biologischen Artenvielfalt und die Verbesserung der dort lebenden Insekten und Kleintiere. Außerdem wird durch das Wachsen der Bäume zur Klimaverbesserung beigetragen. Private Interessen, wie die Versperrung des Weges als Zugang oder eine Beeinträchtigung durch Medienleitungen sind nicht gegeben. Die E.dis, die in unmittelbarer Nähe eine Gasleitung besitzt, hat dem Vorhaben zugestimmt, wenn ein Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Laut Miller hat der Ortsverein bereits eine Streuobstallee mit 35 Bäumen in Richtung Heinrichsdorf angelegt. Mit der jetzigen Allee möchte der Ortverein ein weiteres Vorhaben, das auch im Ort Zustimmung findet, in die Tat umsetzen. Daher verstehe er nicht, dass die Stadt sogar einen Rechtsanwalt beauftragt hat, dafür zu sorgen, dass das Projekt be- oder verhindert wird. Der Nabu, der dadurch gezwungen wurde, sich ebenso einen Rechtsbeistand zu besorgen, sieht darin eine unnütze Ausgabe von Steuergeld.

Erst einmal nur drei Bäume

Da sich der Verein im Recht sieht, wurde die Pflanzaktion gestartet. Eine Abordnung der Polizei, die am Vormittag im Auftrag der Stadt in Heinrichsdorf die Aktion untersagen sollte, sah aber keinen Handlungsbedarf. Allerdings wollten die Nabu-Aktivisten den zivilen Ungehorsam auch nicht auf die Spitze treiben. "Wir pflanzen heute erst einmal nur drei Bäume", erklärte Leif Miller, der mit dem Vereinsvorsitzenden Tino Kühn und Petra Hochsieder weitere Mitstreiter hat.

Das Besondere dabei war, dass einer der gepflanzten drei Bäume den Namen "Köstliche von Charneux" trägt, die volkstümlich auch als Bürgermeister-Birne bezeichnet wird. Aber auch eine Werdersche Wachsrenette, eine sehr alte Sorte aus dem Havelland, die "Gute Luise von Avranches", eine aus Frankreich stammende Birne sowie eine Hedelfinger Riesenkirsche, eine klassische Süßkirsche aus Deutschland und ein Kaiser-Wilhelm-Apfelbaum sollen später die Obstbaumallee vervollständigen. Neben einigen Dorfbewohnern war auch Silke Oldorff vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und die Rheinsberger SPD-Stadtverordnete Marion Grefrath gekommen. Allerdings konnte niemand der Anwesenden erklären, warum Rheinsbergs Bürgermeister so vehement gegen das Projekt ist.

Wie Schwochow gestern gegenüber unserer Zeitung erklärte, ist er nicht grundsätzlich gegen die Obstbaumallee. Im Gegenteil. Weil die Stadt sowieso für entnommene Bäume zu Ersatzpflanzungen verpflichtet ist, hofft der Rathauschef, dass die gepflanzten Obstgehölze da mit eingerechnet werden. "In unserem Schreiben wurden lediglich fünf Bedingungen genannt, die eingehalten werden müssen", erklärte Schwochow. "Dieser Nachweis wurde noch nicht erbracht, so dass ich daher die Aktion für illegal halte."