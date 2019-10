Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Januar wird es im Beeskower Spreepark eine große Bürgerversammlung zum Thema Mitverwaltung geben. Das kündigte Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle an, der die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Verwaltungsreform für Beeskow, Friedland, Tauche und Rietz Neuendorf leitet. Nach einem Fachvortrag durch Jens Grafe, dem Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, sollen alle interessierten Bürger die Möglichkeit erhalten, ihre Fragen zu der Reform zu stellen, Bedenken und Vorschläge dazu vortragen.

Aktuell sehen die Bürgermeister der beteiligten Kommunen einen großen Knackpunkt für die Umsetzung des Projekts. Die Stadt Beeskow hat ihre Kindertagesstätten, einschließlich der Horte, in freie Trägerschaft gegeben. Auch gibt es in der Kreisstadt keinen Bauhof. Mit der Grünflächenpflege, dem Winterdienst und Reparaturleistungen werden Firmen beauftragt. In Friedland und den Gemeinden Rietz-Neuendorf und Tauche ist das anders. Es gibt Bauhöfe und Kindereinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. "Wir kochen da auch noch selbst", betont Hähle. Die mit der Betreibung der Kitas, Horte, Küchen und Bauhöfe und einiger anderer Einrichtungen zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben sollten, so die Grundsatzvereinbarung zwischen den Kommunen, in den einer jeweiligen "Kleinverwaltung" verbleiben. Vor allem die Friedländer Stadtverordneten halten eine solche Verwaltung, eine Art Bürgerbüro, für wichtig.

Modellprojekt in Brandenburg

Diese Regelung lässt das Land derzeit nicht zu. Entweder eine komplette Mitverwaltung oder gar keine, heißt es. Wie die Kita-Frage geklärt wird, ist völlig offen. "Wir sind Modellprojekt für die Mitverwaltung. Deshalb setzen wir darauf, dass das Gesetz im Interesse der Kommunen geändert wird", sagt Hähle und wird dabei von seinen Amtskollegen Frank Steffen und Gerd Mai unterstützt. Eine klare Antwort wird es vom Land dazu aber erst nach Abschluss der Regierungsbildung geben. Unabhängig davon prüft man andere Optionen. Eine wäre die Gründung eines Zweckverbandes für Kitas und Bauhöfe, so wie es Zweckverbände für Wasser und Abwasser gibt. Vor allem Gerd Mai ist über diese Variante aber nicht glücklich. "Das ist schwierig, man erinnere sich nur, wie viele Jahre es gedauert hat, bevor die Abwasserzweckverbände im Land rechtssicher als gegründet galten, die Satzungen anerkannt waren."

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen will sich auch gegen die Option, dass die Kita- und Bauhofverwaltung doch von Beeskow übernommen wird, nicht endgültig nicht sperren. "Am Ende brauchen wir eine Vereinbarung, die alle Kommunen unterzeichnen". Aber eigentlich wolle er nicht einen völlig neuen Bereich in seinem Rathaus schaffen. Allein bei der Kitaverwaltung gehe es um die Verantwortung für knapp 150 Erzieherinnen, macht er die Dimensionen deutlich.

Was passiert mit Rathäusern?

Außerdem wartet man in der Arbeitsgruppe jetzt auf eine Antwort vom Finanzamt. Nicht einmal das Finanzministerium habe bislang ein klare Antwort auf die Frage gegeben, ob für die Zahlung für die Dienstleistung Verwaltung Mehrwertsteuern abgeführt werden müssen. Wenn dem so sein sollte, würde ein Großteil der erhofften Einsparungen für die Kommunen schon entfallen, sagt Hähle.

Offen ist auch, was mit den Rathäusern wird. Die sind im Eigentum der Kommunen. "Vermieten oder verkaufen oder eine andere Nutzung finden, das müssen die jeweiligen Abgeordneten entscheiden, sagt Gerd Mai. Sicher ist, dass es im Beeskower Rathaus eng wird. Den Versammlungsraum müsse man zu Büros umbauen und für die Regionale Planungsgemeinschaft Ersatzräume finden, so Frank Steffen.