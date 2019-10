Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Von den stimmungsvoll angestrahlten Bäumen und Büschen hängen zum Fürchten dekorative Gespenster und Skelette herab. Doch nicht einmal die kleinsten Besucher brauchen wirklich Mut, um den Weg des unterhaltsamen Erschreckens vom Eingang zur Freilichtbühne im Familiengarten angstfrei zu bewältigen. Die Halloween-Bezüge des dort gebotenen Kinderprogramms sind eher dezent. So verteilen Janeke Thomassen und Michael Mill vom Theater aus dem Koffer aus Berlin am Ende ihres Mitmachprogramms "Die Liedfee und das Liedwetttsingen" Gruselkronen-Bastelsätze an Mädchen und Jungen, die besonders eifrig getanzt haben. Und auch Frank Acker, der mit dem Projekt "Frank und seine Freunde" die kleinen Eberswalderinnen auf und vor der Bühne mitreißt, belässt es bei harmlosem Spuk. Der heimliche Star des Auftritts, das seinem Namen gerecht werdende Zappeltier, hat ohnehin absolut gar nichts abgrundtief Böses an sich.

"Ich liebe es, mich nach Lust und Laune zu verkleiden", verrät Paula (9) aus Eberswalde, die als Hexe in den Familiengarten gekommen ist und ihren Papa Heiko Schödder dabei hat, der kein Kostüm trägt. Die Süßigkeiten, die es zu Halloween reichlich gibt, findet sie ebenfalls prima.

Ist in Eberswalde schon viel lost, geht in Finowfurt erst recht die Spuk-Post ab. Es dürften eher tausende als hunderte Kreaturen sein, die der Einladung der Kunst-, Kultur- und Sportstiftung der Gemeinde Schorfheide auf das Areal des Luftfahrtmuseums gefolgt sind. Besondere Mühe hat sich Steffen Reinsdorf gegeben, der gleich drei Knochenmänner mit sich herum schleppt. Eine Konstruktion Marke Eigenbau lässt seine unheimlichen Begleiter jeden seiner Schritte mitmachen. "Sonst bin ich zu Halloween meist auf Stelzen unterwegs", verrät der Hobbybastler, der Blicke der Bewunderung erntet.

Imbiss und Getränke aufs Haus

In Spechthausen ist die Gruselfete deutlich überschaubarer. In Eberswaldes kleinstem Ortsteil ziehen auch zu Halloween Feuerwehr und Ortsbeirat an einem Strang. Und so wird aus dem Umzug, den die Brandschützer absichern, im Nu ein Volksfest. Eines, das am Depot beginnt und auf dem Sportplatz am Lagerfeuer endet. Dort gibt es für alle, die von Haustür zu Haustür mitgelaufen sind, einen Imbiss und ein Getränk frei Haus. "Früher haben wir noch viel heftiger Halloween gefeiert", verrät Jörg Müller, der als stellvertretender Vorsitzender des Ortsbeirates in der Verantwortung steht. Inzwischen konzentriere sich der Ortsteil lieber auf den Waldhof-Cup im Sommer und das Lichterfest vor Weihnachten. Aber die LED- und Feuerwerk-Show zum Abschluss des Gruselspektakels lassen sich die Spechthausener nicht nehmen.

"Hier geht es so wunderbar familiär zu", schwärmt Sandra Falz, die zu Halloween schon selbst als Kind durchs Dorf gezogen ist und inzwischen ihren Sohn Leon (9) begleitet, der als Skelett durch Spechthausen spaziert.