Michael Heider

Beeskow (MOZ) Dojos sind bekannt als Übungsräume für japanische Kampfkunst. Ort des Weges bedeutet das Wort eigentlich. Mit dem CoderDojo steht jungen Menschen, die sich für Programmieren interessieren, ein solcher Ort am Samstag auf der Burg Beeskow (Unterm Dach) zur Verfügung. Das offene Angebot richtet sich an 7 bis 17-Jährige. In entspannter Atmosphäre werden sie an selbstgesteuertes Lernen herangeführt und können sich aussuchen, ob sie lieber eine App kreieren, Webseiten bauen oder einen Roboter programmieren.

Mit Hilfe der bildungsorientierten Programmiersprache Scratch können etwa jüngere Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Spiele oder Animationen basteln. Die Älteren können sich in HTML oder Python versuchen und eigene Webseiten bauen. Ihnen allen zur Seite steht Mentorin Cornelia Gamst. Sie bringt bereits Workshop-Erfahrung aus Letschin und Frankfurt mit und zeigt, wie mit dem Computer Neues erschaffen werden kann. Mit einem Mikrocontroller demonstriert sie außerdem, wie Musik oder Lichtspiele programmiert werden können.

CoderDojos in 108 Ländern

Seit 2011 gibt es die sogenannten CoderDojos. Ihren Ursprung nahmen sie in Irland. Von Freiwilligen organisiert, verfolgen sie das Ziel, möglichst vielen Menschen bereits in jungen Jahren ein Verständnis für Programmiersprachen zu vermitteln. Eigenen Angaben der CoderDojo Stiftung zufolge konnten auf diese Weise bereits 58 000 junge Menschen in 108 Ländern erreicht werden.

Das CoderDojo in der Burg Beeskow öffnet seine Türen vorerst ein Mal im Monat. Zehn Laptops stehen dort bereit, aber auch eigene Geräte können mitgebracht werden. Alle verwendeten Programmiersprachen sind browserbasiert. So kann auch zu Hause munter weiterprogrammiert werden.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Kinder unter zwölf Jahren benötigen eine Begleitperson. Anmeldung ist unter zen.coderdojo.com möglich. Der Eintritt ist frei.