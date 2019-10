Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Rothirsch Ricky trägt stolz sein stattliches Geweih. Auch Damwildhirsch Udo präsentiert seine Männlichkeit inmitten der Damenschar. Im Fürstenwalder Tierpark ist die Brunftzeit im Gange. Die röhrenden Laute sind auch tagsüber zu hören. "Bei den Tieren spielen derzeit die Hormone verrückt, sie haben nur noch die Weibchen im Kopf und keine Zeit zum Fressen", erzählt Marie Frei. Während der Paarungszeit haben selbst die Tierpfleger Respekt vor den angriffslustigen Männchen. "Das sonst begehbare Gehege ist deshalb für Gäste gesperrt", begründet Marie Frei.

Während die Hirsche in der Brunft nur wenig Nahrung zu sich nehmen, fressen sich andere Tierparkbewohner Winterspeck an. "Obwohl sie den bei uns eigentlich nicht bräuchten, da sie zweimal täglich gefüttert werden", sagt Katharina Drewitz. Die Waschbären haben deutlich mehr Appetit auf Obst, Gemüse und Fleisch. Sie benötigen Fettreserven für die kalten Monate. Waschbären halten zwar keinen Winterschlaf, fahren aber ihren Stoffwechsel herunter. Was heißt: Sie kommen nur selten aus ihrer dick ausgepolsterten Hütte und wenn überhaupt, dann nur zur Nahrungsaufnahme.

Auch bei den Huftieren in der freien Natur läuft der Stoffwechsel auf dem Minimum. Im Tierpark ist das anders, weil sie mit Futter versorgt werden. Eicheln und Kastanien sind dabei ein wichtiges Zubrot. Die Waldfrüchte sind nahrhaft und liefern Energie. Alle Huftiere bekommen sie als Dessert. "In diesem Jahr gibt es wegen des trockenen Sommers nur wenig Eicheln und Kastanien", sagt Katharina Drewitz und hofft noch auf weitere Spenden von Bürgern. Schon im letzten Jahr gab es Probleme, vor allem bei Heu. Für die Mitarbeiter heißt es nun, genügend Nahrung für die 330 Tiere in über 80 Arten zu beschaffen. 24 Ballen Heu sind schon eingelagert, weitere sollen folgen. Ob sie reichen, ist fraglich. Futterrüben und gequetschtes Getreide werden außerdem gereicht. Winterspeck haben die Tierparkbewohner also nicht so nötig wie ein dickes, wärmendes Fell. Schließlich verbringen sie die kalten Tage und Nächte im Freien.

Die Ponys haben schon ihre plüschige Hülle. Auch Abigail, das schottische Hochlandrind mit den stattlichen Hörnern, trägt lange Zotteln. "Unter dem Fell bildet sich Filz, dieser muss täglich ausgebürstet werden", erklärt Tierpflegerin Marika Furkert. Selbst die Eulen und Greifvögel rüsten sich gegen Kälte und Frost mit flauschigen Dunenfedern, die für wohlige Wärme sorgen.

Kein Luchsnachwuchs mehr

Ein kuscheliges Fell hat auch Luchsdame Kiara. Trotzdem schaut die zehnjährige Zuchtkatze, die zehn Welpen, darunter zweimal Drillinge, zur Welt gebracht hat, traurig aus. "Kiaras langjähriger Partner Jango ist gestorben. Im nächsten Jahr wird es leider keinen Nachwuchs geben", erklärt Katharina Drewitz die Niedergeschlagenheit. Einen älteren Luchskater aus einem anderen Tierpark für Kiara zu finden, sei so gut wie aussichtslos, meint die Tierpflegerin. Und ein männliches Jungtier wollen die Mitarbeiter der zehnjährigen Katze nicht zu muten. Also wird Kiara einen ruhigen Lebensabend im Heimattiergarten verbringen. Neu im Tierpark sind dagegen Blaue Ohrfasane. "Sie sind echte Hingucker und ähneln im Kopfbereich kleinen Teufeln", findet Katharina Drewitz.