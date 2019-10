Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Zerbrochene Fenster, zerschmetterte Laternen, rausgerissene Türen – mit brachialer Zerstörungswut haben Jugendliche im Uckermark-Center gewütet und Tausende Euro Schaden verursacht. Marcel Lipinski zeigt die Spuren der Verwüstung, die unübersehbar sind, obwohl er das meiste schon beseitigt und repariert hat. Er ist Hausmeister der Firma Immobilien Service Deutschland, die im Auftrag der Rewe-Gruppe als Eigentümer das Objekt in Angermünde betreut.

Was Marcel Lipinski auf die Palme bringt, ist, dass solche unnötigen und kostspieligen Einsätze fast wöchentlich passieren. "Das ist hier ein Treffpunkt einer Gruppe Jugendlicher, die schätzungsweise erst 12 bis 15 Jahre alt sind und hier regelmäßig trinken und ab einem gewissen Pegel randalieren", ärgert sich Marcel Lipinski. Wöchentlich entstünden so Schäden über mehrere Tausend Euro. Und obwohl immer wieder die Polizei vor Ort ist, der Wachschutz kontrolliert, Anzeigen gestellt und Hausverbote erteilt wurden, wird man des Problems nicht Herr. Erschwerend ist, dass die obere Etage des Gebäudekomplexes bereits leergezogen ist. Hier fühlen sich die Jugendlichen offenbar ungestört, brechen regelmäßig in die Räume ein und verwüsten alles.

Abriss frühestens 2021

Rewe plant den Abriss und Neubau des Gebäudes und hat deshalb schon rechtzeitig den Mietern die Möglichkeit zum Auszug gegeben. Doch das Genehmigungsverfahren zieht sich in die Länge. "Nach unseren Informationen soll der Abriss frühestens 2021 erfolgen, was die Situation hier natürlich nicht besser macht.

Der jüngste Vorfall von Vandalismus war in seiner Dimension einer der schlimmsten. "Ich kam am Sonnabend früh um 5 Uhr hier an und habe schon auf dem Weg abgerissene Telefonhörer entdeckt und dann oben das Chaos gesehen und die Polizei gerufen." Elf Stunden habe er aufgeräumt. Dabei wurden sogar Patronen einer Schreckschusswaffe und Blutspuren entdeckt. Sogar eine schwere Eingangstür wurde aus dem Rahmen gebrochen. "Die Mitarbeiter der Spielhalle unten haben das Gelände um ein Uhr nachts verlassen und noch nichts bemerkt. Das muss also danach geschehen sein. Mich wundert, dass Minderjährige hier nachts wüten und die Eltern entweder nichts mitbekommen oder gleichgültig sind", sagt der Hausmeister.

Er ist nur noch wütend, einerseits über die sinnlose Gewalt, andererseits über die Ohnmacht der Gesellschaft, dem Treiben einer kleinen Gruppe Jugendlicher Einhalt zu gebieten, die auch an anderen Orten wie am Mündesee wüten. Die Stadt hatte daraufhin auch dort einen Wachdienst engagiert und ein Alkoholverbot angeordnet. Marcel Lipinski ist das zu wenig. "Die Jugendlichen haben doch vor niemandem Respekt, nicht mal vor der Polizei! Die Stadt muss härter durchgreifen und Konzepte auf den Tisch legen", fordert er.