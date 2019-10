MOZ

Schöneiche (MOZ) Eine 90-jährige Schöneicherin ist am Mittwoch von einem Unbekannten um Geld betrogen worden. Der Mann gab sich am Telefon als ihr Enkel aus, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Er brauche Geld für den Kauf eines Autos. Die Frau ging zur Bank, hob die geforderte Summe ab und übergab das Geld später dem Mann. Als sie ihrem Schwiegersohn davon berichtete, informierte dieser die Polizei. Eine Telefonnummer des Anrufers wurde auf dem Apparat der Seniorin nicht angezeigt.