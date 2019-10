René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Es ist eine halbe Stunde vor Mitternacht als Karsten Schulze genannt "Taste", Sänger und Keyboarder der Band Centric sich im Diebels das blaue FDJ-Hemd überstreift und passend zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls ein paar der bekanntesten Ostsongs zum Besten gibt. Die Gaststätte in den Lenné Passagen ist wie bei jeder Kneipennacht dicht mit Menschen gefüllt. Kurz danach springt "Taste" auf einen der Kneipentische und singt von dort weiter. Jörg und Jörg schauen dabei begeistert zu. Die beiden sind wohl die am weitesten angereisten Gäste. "Wir kommen von der Insel Föhr", erzählen sie, "sind zum ersten Mal in der Stadt und waren auf einer Beerdigung in Frankfurt. Die Kneipennacht ist super und die Frankfurter sehr gastfreundlich". Immerhin sorgt die Party für ein wenig Abwechslung zum traurigen Ereignis.

Mit Salsa das Leben feiern

Das Leben gefeiert wird bei jeder Kneipennacht in der Havanna Bar an der Oderpromenade. Der Salsa zaubert den Gästen beim Tanzen ein Lächeln in ihr Gesicht. Mitverantwortlich sind dafür Diana und Achim Kiesewetter. Beide geben einmal in der Woche Salsakurse in der Oderstadt. "Wir fordern unsere Teilnehmer immer auf, rauszugehen und auch in Bars zu tanzen", erzählt Achim Kiesewetter. Die Kneipennacht bietet sich dafür freilich bestens an. Die Tanzfläche bleibt so in der Havanna Bar bei keinem Lied ungenutzt. Etwas ruhiger geht es im Lucca an der Logenstraße und in der Darstellbar im Kleist Forum zu. Dort hat der Jazz die Oberhand. Das "Retro Trio" im Lucca hat sich ebenso dieser Musik verschrieben wie "Jacofon" in der Darstellbar. Klaviervirtuose Sören Gundermann spielt gewohnt leidenschaftlich, so wie auch Thomas Strauch am Bass zupft und Jacek Fałdyna gefühlvoll ins Saxophon bläst. An der Bar kredenzt Frankfurts bekanntester Barkeeper Frank Roder, genannt "Rodi", waschechte Ostcocktails. "Spanisch Bier geht am besten", sagt er und lacht. Der Drink aus Rotwein und Wermut war schon vor über 30 Jahren als Bretterknaller berüchtigt und ist es immer noch. Gleich danach kommt Fuji in der Beliebtheitsskala. "Weinbrand mit Cola". Im Altstadtstübchen bringt Sven Loichen die Gäste in Schwung. Der Tausendsassa beherrscht schließlich mehrere Instrumente und singt auch.

Ebenso ab geht die Party im Königs Fritzen bei rockigen Klängen von "Blayt", einer Band, die nicht aus den Brüdern Spriesterbach besteht, wie missverständlich in der MOZ geschrieben stand. In der Loge 8 am Brunnenplatz gab es elektronische Musik und Wärme aus der Feuerschale. "Soweit ich mit den Wirten gesprochen habe, waren alle zufrieden, freut sich Organisator Bernhard Sobanski. Bei der Kneipennacht in sechs Monaten wird dann der Sommer eingeläutet.