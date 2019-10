Matthias Haack

Wittstock (moz) Ihre Favoritenrolle spielten die Handballer des Neuruppiner Karl-Friedrich-Schinkelgymnasiums am Mittwoch trefflich aus. Sowohl die Mädchen als auch die Jungen der Wettkampfklasse II blieben in den Kreisfinals "Jugend trainiert für Olympia" ohne Punktverlust. Es geht für beide Siegerteams im kommenden Jahr zum Regionalfinale.

Hatten die von Maik Strecker und Elke Lucke gecoachten Mädchen von beiden Wittstocker Vertretungen kaum ernsthaft mit Gegenwehr zu rechnen, so mühten sich die Schinkel-Jungs doch etwas, um in Fahrt zu kommen. Mit 0:3 lagen sie gegen das Team der Alexander-Puschkin-Schule in Rückstand. Offenbar wurde das Duell gegen eine Vielzahl von Vereinsspielern auf die leichte Schulter genommen. Mitglieder aus beiden Neuruppiner Mannschaften spielen für den HC Neuruppin in Spielklassen des Landesverbandes – sogar gemeinsam. Das wurde vor allem bei den flüssigen Kombinationen deutlich. Maik Strecker: "Das gleicht hier einem Trainingsspiel." Eine kuriose Szene rundete die Begegnung ab: Keeper Tillmann Groth warf von seinem Tor in letzter Sekunde mit viel Wucht. Der Ball fiel beim Gegner hinter dem Torwart unter die Latte ins Netz.maha

Schinkelgymnasium, Mädchen: Alina Grabow, Anni Lüdecke, Merle Maslowski, Emily Bauer, Emily Strecker, Sahra Höffler, Joana Heitepriem, Tabea Strecker, Lara Grabow, Milena Bartnikova, Amelie Schmidt

Schinkelgymnasium, Jungen: Tillmann Groth, Gregor Bellin, Philipp Presz, Pepe Post, Lukas Tauber, Tyson Tran, Henryk Müller, Marten Elwert, Konstantin Leiteritz, Robert Müller

Alexander-Puschkin-Schule: Jordan Franzus, Tom Richter, Danny Ronald Braun, Oliver Ponath, Tino Lange, Kevin Leue, Leo Lüdersdorf, Jarno Schulz, Nico Irrgang, Julian Marco Wenzel, Lennard Tiedtke, Leon LockenwitzJungen-Turnier: Polthier - Gym Wittstock 2:8, Puschkin - Schinkel 7:16, Polthier - Puschkin 11:16, Gym Witstock - Schinkel 9:15, Polthier - Schinkel 1:13, Gym Wittstock - Puschkin 12:8Endstand: 1. Schinkel 44:17 6:0, 2. Gymnasium Wittstock 33:27 4:2, 3. Puschkinschule 33:43 2:4, 4. Polthier Wittstock 14:37 0:6

Bester Spieler: Lucas Taube; Bester Schütze: Gregor Bellion (15); Bester Keeper: Tillmann Groth (alle Schinkel)Mädchen.-Turnier: Polthier - Gymn. Wittstock 1:20, Polthier - Schinkel 2:22, Gym. Wittstock - Schinkel 2:11Endstand: 1. Schinkel 33:4, 2. Gymnasium Wittstock 22:12 2:2, 3. Polthier Wittstock 3:42 0:4Beste Spielerin: Joana Heitepriem (Schinkel); Beste Torfrau: Noreen Passow (Gymn. Wittstock); Beste Schützin: Alina Grabow (Schinkel/10)