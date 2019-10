Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Lückenschluss der Oder-Lausitz-Straße im Abschnitt Eisenhüttenstadt/Neuzelle ist ein echter Dauerbrenner. Manch einer glaubt bis heute nicht daran, dass es die Ortsumgehung geben wird. Zu lange dauern die Diskussionen an, zu wenig Konkretes ist bislang passiert – doch ein bisschen was gibt es da doch. Dieses bisschen ist eine konkrete Auftragsvergabe im Wert von knapp einer Dreiviertelmillion Euro an ein Potsdamer Unternehmen zur Planung der Straße.

Drei Angebote gab es

Der letzte Stand war, dass mit der Linienbestimmung des etwa 15 Kilometer langen Straßenstücks im Jahr 2020 gerechnet wird. Das steht auf der Internetseite des öffentlichen Auftraggebers, der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH) mit Sitz in Berlin. Die DEGES hatte das im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen enthaltene Projekt 2016 übernommen.

In dieser Woche teilt Lutz Günther, vom Bereich Kommunikation des Unternehmens, mit: "Die DEGES hat die Planungen für die Linienbestimmung der Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt beendet und die Unterlagen dem Ministerium für Infrastruktur zur Prüfung vorgelegt. Wenn diese abgeschlossen ist, werden die Unterlagen an das Bundesverkehrsministerium weitergegeben, wo die Linienbestimmung durchgeführt wird. In diesem Rahmen werden die Pläne auch der Öffentlichkeit vorgestellt."

Zwischenzeitlich wurde nach MOZ-Recherchen für die B112 Ortsumgehung ein Auftrag zur "Objektplanung (OP) für Verkehrsanlagen und OP für Ingenieurbauwerke, Fachplanung Tragwerksplanung" ausgeschrieben. Gesamtwert des Auftragsloses: 755.810,39 Euro. Drei Angebote sollen eingegangen sein. Den Zuschlag hat die VIC Planen und Beraten GmbH aus Potsdam bekommen. Der Vertrag wurde bereits im Sommer geschlossen.

Das bestätigt Lutz Günther. Weitere Ausschreibungen würden aber gegenwärtig nicht laufen. Der Vertrag mit VIC umfasst ihm zufolge im Wesentlichen die Leistungsphasen 3 und 4. Unter die Leistungsphase 3 fällt laut Günther die Entwurfsplanung für die Straße. Leistungsphase 4 betreffe die Genehmigungsplanung, also die Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen und die Mitwirkung im Planfeststellungsverfahren. Er nennt aber auch noch die Leistungsphase 2, die sich mit Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken beschäftigt. Das klingt alles sehr bürokratisch.

Diplomingenieur Klaus-D. Abraham, seines Zeichens Geschäftsführer von VIC Planen und Beraten, fasst es etwas einfacher zusammen. "Wir machen die Straßenplanung für einen dreistreifigen Querschnitt." So wie er von der Oder-Lausitz-Straße bekannt sei. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil die Umgebung so stark wechselt. Da gibt es sehr sensible Räume." Sein Unternehmen mache die Planung, sorge dafür, dass alles umweltgerecht ist. "Es ist ein spannendes Vorhaben", betont Abraham. Und ein Vorhaben, das ihm nicht völlig unbekannt ist. Auf die Frage nach dem richtigen Startschuss, sagt er: "Den wird es wohl Ende des Jahres geben, wenn wir die Anlaufbesprechung bei der DEGES haben." Was den Zeithorizont angeht, will er sich nicht festlegen. "Das geht nicht, in der Straßenplanung gibt es so viele Unwegbarkeiten." Es gebe Verfahren, die hätten Jahrzehnte gedauert, andere würden schneller gehen. Aber das alles sei schon viel konkreter als noch vor einem Jahr.