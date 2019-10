Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Um 0,1.Prozentpunkte ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Oder-Spree (LOS) im Oktober im Vergleich zum Vormonat gesunken. Sie liegt jetzt bei 5,7.Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 6,2.Prozent. Hinter den besagten 0,1.Prozent stecken 77.Personen. Sie gehören nicht mehr zu den 1645.Arbeitslosen, die in Oder-Spree derzeit von der Agentur für Arbeit betreut werden und auch nicht zu den 3746.Männern und Frauen, die über das kommunale Jobcenter Hartz IV beziehen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind andererseits 1213.Stellen gemeldet, knapp 270 davon wurden im Oktober von Unternehmen angezeigt. Diese Branchen sind unter anderem besonders stark vertreten: kaufmännische Dienstleistungen und Handel, Verkehr und Sicherheit sowie Gesundheit, Soziales und Erziehung, und Produktion. Im Vergleich zu Oder-Spree liegt die aktuelle Arbeitslosenquote in Märkisch-Oderland (MOL) bei 5,1.Prozent und in Frankfurt bei 7,3.Prozent. Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt, spricht davon, dass die positive Entwicklung auf dem Ostbrandenburger Arbeitsmarkt zwar langsamer werde, aber noch vorhanden sei. Was den Ausbildungsmarkt angeht, so blieben zum Stichtag 30. September 193 Ausbildungsplätze unbesetzt – im gesamten Agenturbezirk, der Frankfurt, LOS und MOL umfasst. 2144 betriebliche Lehrstellen waren gemeldet.