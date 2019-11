Jörg Richter

Frankfurt Nun wird es ernst für den Schwergewichtler Franz Richter. Am Donnerstag ging der Flug nach Budapest, wo die U-23-Weltmeisterschaften im Ringen ausgetragen werden. Für den 21-Jährigen, der erst von den Junioren in die ältere Altersklasse aufgestiegen ist, die eigentlich schon zu den Männern gehört, ist es das erste große Turnier nach langer Verletzungspause. Im April hatte er sich beim Traditionsturnier in Warnemünde einen doppelten Kieferbruch zugezogen, war aber schon im Juli wieder ins Training eingestiegen. "Mir wurden Platten an die Bruchstellen implantiert, die noch bis nach der Weltmeisterschaft drin bleiben, um die Kiefer zu schützen. Danach kommen sie dann raus", berichtet Richter, der sich gut fühlt, obwohl die gesamte WM-Vorbereitung mehr oder weniger ins Wasser fiel.

Zwar trainierte der Griechisch-Römisch-Ringer, der seit 1. Oktober sein Startrecht für den RSV Hansa 90 Frankfurt wahrnimmt, bei verschiedenen internationalen Trainingslehrgängen in Russland, Litauen und Finnland mit Teilen der Weltspitze zusammen, "aber ein richtiges Turnier war nicht dabei", bedauert auch sein Stützpunkt-Trainer Maik Bitterling, der krampfhaft nach Wettkämpfen suchte. Eine Reise ins dänische Nyköping brachte gerade einmal einen Kampf und auch in der Regionalliga war die Belastungsgrenze oftmals nicht allzu hoch. "Da habe ich mich auch gegen leichtere Gegner schwer getan", fehlte es Richter, der seit September an der Europäischen Sportakademie in Potsdam studiert, mitunter auch an Selbstvertrauen.

Rang 8 bei der U-23-EM

Selbst der letzte Trainingslehrgang in Kroatien konnte nicht besucht werden, die deutschen Ringer mussten wegen eines Streiks des Kabinenpersonals unverrichteter Dinge vom Berliner Flughafen wieder abreisen und verlegten das Abschlusstraining nach Frankfurt.

Doch nun ist es soweit, die Weltmeisterschaft wurde bereits angepfiffen. An den ersten Tagen schieden trotz guter Kämpfe die Freistilringer Ilja Matuhin und Erik Thiele aus dem Luckenwalder Regionalstützpunkt aus. Für Richter beginnen am Freitag die Qualififkationskämpfe bis hin zu den Halbfinals.

"Für Franz geht es vor allem darum, nach den überaus erfolgreichen Junioren-Jahren nun auch bei den Männern den Anschluss zu finden", sagt Bundestrainer Maik Bullmann. Der Olympiasieger von 1992 und dreifache Weltmeister wird ihn in Budapest gemeinsam mit dem Stützpunktverantwortlichen Trainer Heinz Thiel betreuen. Bei den Europameisterschaften der U 23 im April stellte Franz Richter mit Platz 8 schon einmal den Fuß in die Tür.