Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am 10. Spieltag der Fußball-Brandenburgliga empfängt der FC Eisenhüttenstadt am Sonnabend ab 14 Uhr an der Waldstraße den Oberliga-Absteiger SV Altlüdersdorf. Für den Trainer des gastgebenden Vorletzten Andreas Schmidt ist der Tabellenvierte der haushohe Favorit. Dennoch strebt er mit seinem Team den ersten Heimsieg dieser Saison an. "Wir wollen endlich den Bock umstoßen. Wir gehen nicht mit dem Ziel Unentschieden rein."

Dabei weiß Schmidt, dass die Ausgangslage für sein Team nicht gerade rosig ist. Von den Verletzungsproblemen her läuft es bei uns sogar noch schlimmer als im letztes Jahr." Damals war der FCE als Tabellenletzter in die Rückrunde gestartet. Dazu weiß er um einen starken Konkurrenten. "Nach ihrem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga haben sie einige Spieler geholt und dabei vor allem in Polen zugeschlagen. Wir haben uns ein bisschen über den Gegner erkundigt. Er ist vor allem physisch sehr stark und zieht ein sehr gutes Konterspiel auf."

Hinsichtlich der Aufstellung zur Vorwoche kann Schmidt endlich wieder auf den zuletzt erkälteten Mittelfeld-Lenker Christian Siemund zurückgreifen. Hingegen muss er einige Wochen auf Stürmer Alexander Mauch verzichten, der sich einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen hat. Mit den Langzeitverletzten wie Eric Schack und Michel Becker ist erst zur Rückrunde zu rechnen.