Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) "Schön, wenn man es hat. Aber keinem tut es weh, wenn man es nicht hat", kommentierte Michael Mertke (SPD) den Vorschlag der FDP, auf der Spitze der Nieder Neuendorfer Landzunge ein Münzfernglas aufzustellen. FDP-Fraktionschef Ralf Nikolai verteidigte am Dienstag im Stadtparlament die Idee. Damit könne auf der der Naherholung dienenden Halbinsel ein weiteres Angebot geschaffen werden. Mit dem Fernrohr sei es möglich, auf der künstlich geschaffenen Havelinsel brütende Vögel zu beobachten. Sowohl von der Stadtverwaltung als auch von Abgeordneten wurde zu bedenken gegeben, dass solch ein Münzfernrohr zum Ziel von Vandalismus werden könnte. Diese Meinung vertrat auch Petra Röthke-Habeck (Grüne), die noch ein weiteres Gegenargument in petto hatte: "Das Fernglas würde im Landschaftsschutzgebiet stehen. Das muss nicht sein." Diese Bemerkung überraschte insofern, als dass sich die grüne Fraktionsvorsitzende vor wenigen Monaten noch für eine Bank an fast derselben Stelle ausgesprochen hatte. Der von Nikolai eingebrachte Vorschlag, ein Fernglas aufzustellen, dass ohne Münzen funktioniert und damit weniger potenziellen Münzräubern ausgesetzt sei, fand ebenfalls keine Zustimmung. "Wer Vögel beobachten will, hat sein eigenes Fernglas dabei", beschied Mertke. Er warf der FDP zudem vor, eine beim Bürgerhaushalt verworfene Idee aufzugreifen, "die dort ein kleineres Ergebnis bekommen hat als die FDP bei mancher Landtagswahl." Das ließ der liberale Nikolai nicht auf sich sitzen: "Da würde ich mal nur mit dem Wort Thüringen antworten", wies er die SPD mit ihrem jüngsten mageren Wahlergebnis in die Schranken. Im Endeffekt wurde die Fernrohr-Entscheidung in den Bauausschuss verwiesen.