Elke Lang

Görsdorf bei Storkow (Freie Autorin) Das Dorfgemeinschaftshaus Görsdorf ist in blutrotes Licht und wabernden Nebel gehüllt. Gespenstisch weiß ragt die Eiche davor in den schwarzen Himmel. Flackernde Lichter säumen die Wege. Kein Zweifel: Es wird Halloween gefeiert, nun schon das vierte Mal, wieder organisiert vom rührigen Dorfclub unter der Leitung der Vorsitzenden Karina Frind. Für Beleuchtung hat DJ Micha aus Storkow gesorgt, "unser Haus-DJ, der bei fast allen unseren Veranstaltungen auflegt", erzählt die Vorsitzende. "Er passt sich an für Jung und Alt." Von der Oma bis zum Enkelkind, das von ihr beizeiten nach Hause gebracht wird, schwingen in Görsdorf bei Festen alle Generationen das Tanzbein. "Wir sind wie eine große Familie, und Halloween feiern wir, damit wir uns alle mal wieder sehen", freut sich Karina Frind.

Während sich bei den ersten Halloweenfesten die Erwachsenen nur zögerlich kostümiert zu kommen wagten, tragen nun schon fast alle mit fantasievollen Gruselgewändern zu dem besonderen Halloween-Ambiente bei. Nicole Gornickel gehört zu den Einheimischen und hat sich als Steampunk-Lady verkleidet. Sie wurde in Görsdorf geboren und ist vor zwei Jahren wieder hier hergezogen, nachdem sie in Dresden, London und Kehrigk gelebt hatte. Mit ihren Töchtern Elise und Lotte zog sie zu Halloween auch in London schon von Haus zu Haus. "Dort gibt es im Vorfeld höchstens Kürbisschnitzen", denkt sie zurück und ist begeistert: "In Deutschland macht man es sich zu Halloween gemütlich mit Lagerfeuer und Partys."

"In Görsdorf feiern heute die Eltern, morgen die Kinder", erklärt Karina Frind. In Neu Görsdorf, wo viele junge Familien gebaut haben, fordern rund 15 Kinder Süßes, in Alt Görsdorf gibt es zur Zeit nur etwa die Hälfte davon in diesem Alter. "Sie kriegen so viel von den Leuten, dass es bis Ostern reicht", weiß die Dorfclubvorsitzende. "Die Einwohner freuen sich, wenn die Kinder bei ihnen klingeln."

Feiern festigt Zusammenhalt

Auch wenn es in diesem Jahr kein Gruselkabinett gegeben hat, weil die zwei Organisatoren, Sohn Felix Frind und dessen Cousin Tobias, mitten in der Meisterausbildung stecken, ist es ein gelungenes Fest. Karina Frind bedauert nur, dass kaum jemand aus den Nachbardörfern da war. Dafür ist Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig gekommen. "Jedes Fest ist etwas ganz Besonderes, und jeder Ortsteil stellt etwas anderes Tolles auf die Beine", wirbt sie um gegenseitige Besuche, "denn das festigt den Zusammenhalt der Stadt".

Weihnachtsmarkt in Görsdorf: Am 1.Dezember ab 14.30 Uhr mit Konzert der Storkower Singgemeinschaft in der Kirche. Anmeldung von Händlern bei Karina Frind unter Tel. 0160/7728283