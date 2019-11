Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Vielleicht wird die Spinne aus Kiefernzapfen und Wolle Teil seines Halloween-Kostüms. So richtig schlüssig war sich der 13-jährige Philipp beim Basteln noch nicht, in welchem Aufzug er am Donnerstag an den Türen in Fürstenwalde Nord Süßigkeiten erpressen würde. Aber da hatte er auch noch einen Tag Zeit, zu überlegen. Am Mittwoch drehte sich bei den Siebtklässlern der Juri-Gagarin-Oberschule alles um Kürbisse, Grusel-Deko und Gesang. "Erstmals hat der Fachbereich Englisch einen Projekttag zum Thema Halloween organisiert", sagt Schulleiterin Petra Haupt. Man wolle den Schülern erklären, dass das Fest seinen Ursprung in einem keltischen Brauch habe, der seinen Weg nach Amerika und zurück nach Europa gefunden hat, erklärt Fachbereichsleiterin Sabine Manzke.

Während Pascal, Denis, Bekim und Klerton (alle 13) Fratzen in Kürbisse schnitzen, bereiten eine Etage tiefer die Mitstreiter der Schülerfirma "Gagarin to go" Grusel-Snacks zu. Essbare Mumien aus Würstchen und Blätterteig, Geister-Bananen und Hexenbesen aus Salzstangen und Käse gibt es bei der abschließenden Halloween-Party in der Turnhalle.