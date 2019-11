Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Wer am Mittwochabend zu Halloween im Park wollte, tat gut daran, sich dick anzuziehen. Denn die Temperaturen lagen schon bei Einbruch der Dunkelheit nur wenig über dem Gefrierpunkt. Etwas Wärme strahlten die Feuerschalen auf dem Weg von der Kasse zum Festplatz an der Schachtofenbatterie ab, und sogar angenehm warm war es in der Nähe des großen Lagerfeuers. Dort allerdings kamen die wechselnden Farben an den Schloten der Schachtofenbatterie gar nicht richtig zur Geltung.

Vor dem Eingang zu dem alten Gemäuer standen junge und alte Grusel-Fans zeitweilig Schlange und warteten auf Einlass zu einem Gruselrundgang. Krankheitsbedingt waren zwar nicht alle angedachten Effekte verwirklicht worden, aber das wusste ja außer den Gastgebern niemand. Eher zum Staunen denn zum Fürchten waren die Phantasiegestalten, die bisweilen durch die Menge zogen. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Fahrten mit der "Gruselbahn" der Herzfelder Ziegeleibahnfreunde, die zum ersten Mal angeboten wurden. Die Tour kostete im Gegensatz zum "Grusel-Shuttle" mit dem Landrover vom Eingang zum Festplatz auch nicht Extra. Wer wollte, konnte aber etwas in die Spendenbüchse der Kleinbahnfreunde werfen.

Auf dem Festplatz zog Pipeline zunächst die kleinen Besucher in ihren Bann, die sie bei Zauberei und Mäusebahn auch mit einbezog. Später waren noch eine Feuershow, Grusel-Disko und Lichtshow angekündigt. Zudem konnten kleine Gäste gruselige Kürbisse schnitzen. Für die, die in der Besuchergunst am besten abschnitten, gab es am Ende kleine Preise. Das kulinarische Angebot reichte von Bratwurst bis Langos, von Cocktails bis zu süßen Leckereien.

Die DLRG-Gruppe Hennickendorf, die für den Fall der Fälle mit einigen Sanitätern dabei war, konstatierte am Ende "keine nennenswerten Ereignisse". Dabei waren nach Einschätzung der Gastgeber in diesem Jahr mehr Gäste zu Halloween im Park geströmt als vor Jahresfrist.