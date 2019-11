jm

Schwedt (MOZ) 20 Vereine aus drei Bundesländern, mehr als 300 aktiv teilnehmende Sportler, sage und schreibe 14 Stunden Wettkampf – die offene Schwimm-Landesmeisterschaft auf der Kurzbahn dürfte an beiden Wochenend-Tagen zu einer Mammutveranstaltung im Sportbad des Aquariums werden. Allein Gastgeber SSV PCK hat den Start von fast 60 Teilnehmern angekündigt, wenn am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr sowie tags darauf von 10 bis etwa 16.30 Uhr Einzel- und Staffelwettbewerbe ausgetragen werden. Sowohl am Sonnabend (getrennt für männliche und weibliche Quartette) als auch am Sonntag (Mixed) eröffnen 4x50-m-Lagenstaffeln den Tag auf der 25-m-Bahn.

42 verschiedene Wettbewerbe sind insgesamt avisiert, wobei viele noch in zahlreiche Einzelrennen unterteilt sind. Neben den Startern aus dem Land Brandenburg nutzen Schwimmer aus Köln und Neubrandenburg den Status "offenes Championat" zum zweitätigen Leistungsvergleich in der Oderstadt.