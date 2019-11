Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Ab Montag ist es wieder möglich, im Schwedter Nahkauf-Markt Lebensmitteltüten für Bedürftige zu kaufen. Kunden können dafür an der Kasse fünf Euro extra zahlen. Mit dem Geld bestückt das Geschäft anschließend Tüten mit haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Kekse und Haferflocken. Die Hilfsorganisation "Die Tafel" wird die gefüllten Tüten für einen symbolischen Preis von zwei Euro an Menschen mit Bedarf weitergeben. Bis einschließlich 16. November läuft die Aktion.

Im letzten Jahr wurden in Schwedt insgesamt 228 Tüten gekauft. Bundesweit kamen 2019 rund zwei Millionen Euro an Tüten-Spenden zusammen. Die wohltätige Aktion "Gemeinsam Teller füllen" richtet sich vor allem an Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind: Rentner, Alleinerziehende und Arbeitssuchende.

Adresse: Nahkauf, Berliner Str. 47