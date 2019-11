MOZ

Eberswalde Fotos vom Musiksommer Chorin, bei denen man meint, die Musik herauszuhören. So wirken die Bilder, die Andreas Mroß und Hans-Jürgen Siebert vom Fotoclub Eberswalde seit Dienstag in den Räumen des Kulturbundes in der Cotbuser Straße 5a im Brandenburgischen Viertel ausstellen. Drei Jahre waren sie bei den Konzerten im Kloster Chorin mit dabei, lichteten Musiker und Besucher ab, fingen das spezielle Licht und die Atmosphäre ein. "Das sind unglaublich schöne und ausdrucksstarke Fotos geworden", bescheinigt denn auch Kerstin Schlopsnies, die das Büro des Choriner Musiksommers leitet, den beiden Fotografen eine innere Verbundenheit mit dem Musiksommer, die über die Jahre entstanden sei. "Es wäre schade, wenn die Fotos nur hier zu sehen sein sollten", kündigte Schlopsnies an, dass sie bereits weitere Pläne damit hat. So sollen einige der Fotos etwa für das Programmheft 2020 verwendet werden. Eventuell gebe es auch noch andere Ideen, die verrät sie aber noch nicht.

Die Ausstellung wird noch mindestens vier Wochen während der Öffnungszeiten des Kulturbundes zu sehen sein.