Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Förderung und Vernetzung. Das dürften zwei der Arbeitsthemen für die Mitarbeiter des Kultur- und Sportamtes für die kommenden Monate sein. Das Amt hatte zur ersten Kulturkonferenz Oder-Spree auf die Burg geladen. Weit über 50 Akteure der Kulturszene und Kommunalpolitiker waren gekommen, um über die vom ehrenamtlichen Kulturbeirat erarbeiteten "Leitlinien zur Entwicklung der Kulturlandschaft zu diskutieren, ihre Vorstellungen einzubringen und Wünsche zu äußern.

Landrat Rolf Lindemann präsentierte sich zu Beginn der Veranstaltung als Mutmacher. Er habe sein Amt angetreten, "um der Kultur einen höheren Stellenwert zu geben". Die (erneute) Bildung eines Kultur- und Sportamtes, die Besetzung lange vakanter Stellen in dem Bereich seien ihm wichtig gewesen. Aufgabe von Verwaltung und Politik sei es schließlich, einen "Äußerungsrahmen zur Verfügung zu stellen". Der Bürger müsse die Möglichkeit bekommen, in aktiver Rolle oder als Konsument an der Kultur teilzuhaben. Es sei aber nicht die Aufgabe, sich inhaltlich einzumischen. Lindemann betonte die im Grundgesetz verankerte Freiheit der Kunst als Abwehrrecht gegen die staatliche Ebene und sagte auch: "Wir sind keine Geschmackspäpste."

In den folgenden intensiven Diskussionsrunden zu fünf verschiedenen Themenfeldern wurde diskutiert, wie sich die Kulturakteure den "Äußerungsrahmen" wünschen, welche Schwierigkeiten gemeinsam angepackt werden müssen. Dabei ging es oft um ganz praktische Fragen, beispielsweise bei der finanziellen Förderung von Kulturarbeit. Gefördert werden im Moment nur Vereine. Junge Menschen aber, so war man sich schnell einig, wollen sich zwar kulturell und ehrenamtlich engagieren, aber nicht in den von der Generation Ü50 geschätzten festen Vereinsstrukturen. Es müsse also eine Möglichkeit für die Förderung von Personen oder Projekten gefunden werden. Vereine beklagen zudem den zu hohen bürokratischen Aufwand für eine Förderung. Auch die Zeitrahmen seien schwierig. So langfristig wie gefordert sei eine genaue finanzielle Planung von Veranstaltungen oftmals nicht möglich, hieß es. Und wenn Förderungen, aus welchem Grund auch immer, abgelehnt werden, müsse das besser begründet und erklärt werden. Kulturamtsleiter Arnold Bischinger nahm diese und viele weitere Anregungen aus der Runde mit und versprach, Lösungsansätze zu suchen. Vorgeschlagen wurden beispielsweise Förderbudgets, die Flexibilität in der Projektarbeit ermöglichen würden. Außerdem sei eine finanzielle Sicherheit über einen längeren Zeitraum, drei Jahre beispielsweise, wünschenswert.

Mehr Kommunikation ist nötig

Deutlich wurde auch, dass die Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die sich kulturell betätigten, zwar voneinander wissen, es aber nicht genügend Kommunikation gibt. Das führe zu vermeidbaren Terminüberschneidungen und behindere gegenseitige Unterstützung, die möglich uns wünschenswert sei. Abhilfe könne eine Plattform schaffen, auf der man einander findet, die bei einer Netzwerkbildung hilft. Zur Netzwerkbildung will auch die Kulturkonferenz beitragen. Diese soll, das versprach Kulturamtsleiter Arnold Bischinger, künftig in jedem Jahr an wechselnden Orten im Kreis stattfinden.