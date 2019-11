Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Fast bis auf den letzten Platz besetzt war Mittwochabend der Schöneicher Rathaussaal. Der Bürgermeister hatte zur Einwohnerversammlung geladen. Thema: Der Standort für eine weiterführende Schule, um die der Ort seit Jahren kämpft. Zur Wahl stehen Grundstücke an der Woltersdorfer und der Kalkberger Straße sowie am Weidensee. Seit 2018 galt ein Bau an der Woltersdorfer Straße als Favorit. Dem nun angestrebten Beschluss, mit dem die Bauplanung in Gang gekommen wäre, stimmte die neue Gemeindevertreterversammlung aber nicht zu.

Angst vor Müll

Vorbehalte in der Einwohnerschaft gegen die Baupläne wurden Mittwochabend deutlich. Ein Anlieger aus der Wittstockstraße erinnerte an die Zeit, als es noch die Gesamtschule in Schöneiche gab. Damals habe er ständig Müll an seiner Grundstücksgrenze sammeln müssen, nachdem Schüler dort Freistunden verbrachten. Er fürchte einen Werteverfall seines Grundstücks. "Und als Dankeschön sollen wir dann vielleicht noch für Straßenbau bezahlen." Dass es jetzt dort schon zu Schulbeginn auf den Straßen eng werde, berichtete ein anderer Anwohner. Eine Schöneicherin, nach eigenen Worten Lehrerin in Berlin-Wedding. zeigte sich entsetzt. Sie halte es für schwierig, wenn Jugendliche vor allem als Problem wahrgenommen würden. Bei einem Schulbau in der Kalkberger Straße befürchte sie, dass es dort wegen das Durchgangsverkehrs zu laut in den Klassenzimmern werden könnte. Für diesen Standort sprach sich ein Mann aus der Wittstockstraße aus, aus Gründen der Verkehrssicherheit und weil dort Erweiterungsmöglichkeiten für die Schule bestünden.

Dass alle drei Grundstücke genügend Platz böten, hatte Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) in seinem Eingangsreferat deutlich gemacht. Mindestens würden für den Bau einer dreizügigen Schule 10 000 Quadratmeter gebraucht, mehr sei allerdings besser. Er verwies auf die Storchenschule mit 10 000-Quadratmeter-Grundtück. "Sie wissen, da ist nicht viel Platz." Die jetzt für die weiterführende Schule in Frage kommenden Areale sind 19 000 (Wittstockstraße) und 14 000 Quadratmeter (Weidensee) groß. An der Kalkberger Straße gebe es mehr Fläche, die derzeit allerdings in Privatbesitz ist.

Der Gemeindevertreter Philip Zeschmann (UBS) warb für diesen Standort, weil er Perspektiven biete und mit dem Schulbau über die nächsten 50 bis 100 Jahre entschieden werde. Fritz Viertel (Linke) sagte, er habe 2018 für die Wittstockstraße gestimmt, aber vor allem, weil damals ein Schulzentrum mit der Bürgelschule angestrebt wurde. Inzwischen sei beim Kreis, der die Schule bauen würde, vom Gymnasium die Rede. Viertel sprach von einer schwierigen Standort-entscheidung, die er noch nicht getroffen habe. Martin Berlin (Schöneicher Liste) plädierte für den Standort Weidensee. Er sei nah am Ortszentrum, erweiterbar und gut mit dem ÖPNV erreichbar.

Hoffnungen gedämpft

Ingo Röll (CDU) brach eine Lanze für die Woltersdorfer/Wittstockstraße. Als neuer Gemeindevertreter habe er den Eindruck gewonnen, dass sich dieser Standort am besten eigene. Karin Müller (SPD) dämpfte Hoffnungen von Anliegern, die gegen den Bau an der Wittstockstraße sind. "Wir müssen einen Kompromiss finden und zuerst aus Sicht der Schüler denken." Deshalb gebe es auch die Einwohnerbefragung, bei der Eltern von Grundschülern und 1000 zufällig ausgewählte Schöneicher zu Wort kommen. Die Befragung, bei der die drei Standorte zur Wahl stehen beziehungsweise ein weiterer empfohlen werden kann, läuft bis Montag.