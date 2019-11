Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der Barnimer trägt die Sonne im Herzen", ist André Worlitzer, Stellvertreter des Vorstandes der Sparkasse Barnim, überzeugt. Vielleicht deshalb wählte die Sparkasse für den Wettbewerb, den sie ausgelobt hat, um den Jahreskalender 2020 mit Fotografien aus dem Barnim auszustatten, das Thema "Sonnenmomente".

Mehr als 300 Bilder reichten Hobbyfotografen in diesem Jahr für den Kalender ein. Maximal vier Aufnahmen pro Teilnehmer waren erlaubt. Die 13 Besten, ausgesucht von einer dreiköpfigen Jury, haben es in den Sparkassenkalender für 2020 geschafft. Die dargestellten "Sonnenmomente" des Barnims sind fast ausnahmslos Landschafts- und Tierfotografien. Damit scheint die eingangs erwähnte Worlitzer-These zumindest auf die Teilnehmer des Wettbewerbes zuzutreffen. Und dass die 13 Siegerfotos ausnahmslos aus dem Oberbarnim kommen, lässt auch noch den Schluss zu, dass es mit den sonnigen Gemütern im Niederbarnim wohl nicht weit her ist. André Worlitzer drückt das vorsichtiger aus. "Es wäre schön, wenn in dem Jahreskalender alle Regionen des Barnim gleich repräsentiert werden", sagt er. "Die Niederbarnimer reichen zu wenige Fotos ein."

Eine Prämie in Höhe von 300 Euro vergibt die Sparkasse für das Titelbild des Kalenders. Sie gehen an Marion Wallburg aus Trampe für "Kraniche bei der Balz". Bei einem Spaziergang an einem Abend im Februar entdeckte sie die Vogel-Gruppe. "Ich bin sogar dicht ran gekommen", erzählt sie am Mittwoch in der Bernauer Sparkassenfiliale bei der Übergabe des Preises. "Ich bin Naturmensch und froh, dass ich das mal erleben durfte", freut sich die Tramperin. Sie hat zum ersten Mal an einem Fotowettbewerb teilgenommen.

Auch die anderen Frauen und Männer, die mit ihren Aufnahmen ein Kalenderblatt gestaltet haben, erzählen ihre Geschichten.Sie erhalten jeweils eine Anerkennung von 150 Euro für ihre Bilder, die beispielsweise eine Winterliche Straße in Finow, Krokusse im Schnee in Golzow, eine Zugbrücke mit Schiffsdurchfahrt in Niederfinow, eine Eichhörnchen-Familie beim Ausflug oder eine Hündin am blühenden Rapsfeld in Golzow zeigen.

9000 Exemplare des Jahreskalenders 2020 sind gedruckt und in allen Sparkassen-Filialen zum Preis von einem Euro erhältlich. Wie in den Vorjahren wird der Verkaufserlös in Form von Spenden im Frühjahr an bereits feststehende Vereine weitergereicht. 4500 Euro erhält das Hospiz "Auf dem Drachenkopf" in Eberswalde. Die anderen 4500 Euro teilen sich der Förderverein der Kita "Zauberlinde" in Golzow, der Feuerwehrförderverein Sankt Florian Eberswalde, der Verein Tagesmütter für Barnim und der Weltladen Bahnhof Wandlitzsee.