Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Am Mittwoch und Donnerstag öffnen die Parklichtspiele außer der Reihe: für Schüler umliegender Bildungseinrichtungen, deren Besuch längst gebucht ist. Es laufen die Schulkino-Wochen, woran sich Buckow seit einigen Jahren schon beteiligt.

Kino als Lernort und Ergänzung zum Unterricht – darum geht es "Film­ernst", dem Kompetenzzentrum Film–Schule–Kino im Land Brandenburg, das die Schulkinowochen ausrichtet. Diesmal waren vier Streifen für die verschiedenen Altersstufen im Angebot – vom Zeichentrickfilm für unterste Klassen über die packende Dokumentation und den ausgezeichneten Kinder- bis zum anspruchsvollen Jugendfilm.

Es laufe diesmal recht gut, äußerte sich Jürgen Bretschneider von "Filmernst" zum aktuellen Interesse von Schulen. "Für die Filme unseres Herbstprogramms hatten wir schon Ende September landesweit 7600 angemeldete Teilnehmer. Und das, obwohl wir unseren besucherstärksten Spielort, Oranienburg, leider verloren haben." 22 Kinos im Land sind Partner von "Filmernst".

In Buckow konnten wegen guter Nachfrage sogar zwei Veranstaltungen mit "Rocca verändert die Welt" (3. bis 6. Klasse) angesetzt werden. Während die Vorstellung am Donnerstag ab 11 Uhr mit Schülern aus Buckow und Müncheberg nahezu ausgelastet ist, könnte dieser, mit dem Deutschen Filmpreis 2019 ausgezeichnete Streifen am Mittwoch, 9 Uhr, noch Zuschauer brauchen. Neben den Schülern vom Tornowsee wäre noch Platz.

Schade findet Bretschneider, dass es für den nicht ganz einfachen, aber herausragenden Film "Nur eine Frau" (8. bis 13. Klasse), der in Buckow für Mittwoch, 11.30 Uhr, im Angebot war, so gar kein Interesse gegeben habe. Geht es doch um die authentische Geschichte der selbstbestimmt leben wollenden jungen Türkin aus Kreuzberg, die dafür vom Bruder erschossen wird. In anderen Spielstätten habe es mit 1400 Anmeldungen für den von Sandra Maischberger produzierten Film allerdings deutlich besser ausgesehen.