Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zwischen Brandenburgischem Viertel, aufgrund der sozialen Verwerfungen für die Rathausspitze stets schwieriges Terrain, und Finow, wo es diesmal wegen der "Kifferbude" Jugendhütte hoch hergehen dürfte, gab es mit Nordend/Leibnizviertel am Dienstag für die Verwaltungsriege eine Versammlung mit Wohlfühlcharakter. Oder wie es Bürgermeister Friedhelm Boginski gleich zu Beginn ausdrückte: "Klassentreffen". Ganz aller Sorgen ledig sind allerdings auch die Bewohner von Nordend und des Leibnizviertels nicht, wie zahlreiche Anfragen und kritische Hinweise belegten.

Bürger aus dem Leibnizviertel ärgern sich vor allem über die Parkplatzsituation. Die Lage, so hieß es, sei an verschiedenen Ecken mehr als angespannt. Etwa im Bereich der Humboldt-Straße. Als Ursache hat eine Anliegerin die Regelung an der Hegel-Straße ausgemacht, wo Bewohner für ihren Stellplatz zahlen müssten. Die Folge: Jene Stellplätze seien nahezu leer. Der Druck auf die Gratis-Parkplätze wächst und es sei hier und da schon gefährlich. Ähnliches gelte, so die Schilderungen, für das Karree der Genossenschaft, die im Innenhof ein Parkverbot durchgesetzt hat, sowie für das Areal rund um das Oberstufenzentrum. Ein Bewohner erklärte: Er wäre sogar bereit, für einen Parkplatz zu zahlen, wenn er denn einen festen hätte. Und eben nicht mehr ständig suchen müsste. Eine Lösung hatte die Rathausriege nicht parat, sie notierte den Fall aber und sicherte Vor-Ort-Termine zu.

Eine Behandlung lediglich der Symptome, mehr ist auch im Fall des Lichterfelder Weges und der "Moore" aktuell nicht möglich. Eckhard Raband schilderte eindrucksvoll, wie der Graben bereits mehrfach seine Wiesen und auch sein Haus unter Wasser gesetzt habe. Die jüngste Havarie sei gerade mal gut drei Monate her. Der Wasser- und Bodenverband Finowfließ reagiere einfach nicht. Unter der Woche melde er sich im Notfall im Rathaus, am Wochenende alarmiere er die Feuerwehr. An Verreisen oder einen Kurztrip sei überhaupt nicht zu denken. Er müsse daheim bleiben. "Ich muss aufpassen, wann das Wasser kommt." So habe er sich seinen Lebensabend nicht vorgestellt, klagte Raband.

Biber werden "entnommen"

Bürgermeister Boginski dazu: "Das Problem beschäftigt auch uns im Rathaus." Und etwas provokant, mit süffisantem Unterton, fügte er hinzu: Wenn der Eberswalder Landtagsabgeordnete von B90/Grüne (Axel Vogel – d. Red.), wie avisiert, brandenburgischer Umweltminister wird, werde er ihn sofort mit dem Thema konfrontieren. Katrin Heidenfelder, Leiterin des Bauhofes, ergänzte: Dank Ausnahmegenehmigung dürfte man inzwischen in dem Gebiet Biber "entnehmen", aber das löse das Problem natürlich nicht grundsätzlich.