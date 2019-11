Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Kreiswahlausschuss hat es am Dienstag bestätigt: Bei der Wahl eines neuen Booßener Ortsbeirates hat es am 27. Oktober keine Unregelmäßigkeiten gegeben. Das vorläufige Wahlergebnis ist auch das endgültige. Das heißt, dass drei Mitglieder der Neuen Wählergruppe Booßen – Marion Krüger, Regina Fietze und Bärbel Teich – sowie die Einzelbewerber Ronny Kühl und Mario Krüger die Sitze im neuen Ortsbeirat einnehmen werden – wenn sie die Wahl annehmen.

Mandatsannahme erklären

Das müssen die Gewählten jetzt erst einmal gegenüber dem Kreiswahlleiter bestätigen. Und zwar schriftlich. Die Briefe, in denen die fünf Booßener offiziell über ihre Wahl informiert und zur Annahme-Erklärung aufgefordert werden, sollten noch am Mittwoch durch einen Außendienstmitarbeiter der Stadtverwaltung zugestellt werden. Das hat Kreiswahlleiter Eyke Beckmann am Dienstag im Beisein von Bärbel Teich erklärt. Sie war die einzige Booßenerin, die an der öffentlichen Sitzung des Kreiswahlausschusses teilgenommen hat.

Teich und ihre vier potenziellen Mitstreiter im neuen Ortsbeirat haben jetzt eine Woche Zeit, die Annahme ihres Mandates zu erklären.

Reimann muss einberufen

Danach ist es Aufgabe des letzten Booßener Ortsvorstehers, einen Termin für die konstituierende Sitzung des neuen Ortsbeirates anzuberaumen. Das ist Norbert Reimann. Er hat das Ehrenamt nach der Kommunalwahl im Mai nur eine Woche lang ausgeübt, bevor Oberbürgermeister René Wilke das Gremium aufgelöst hat.

Der Gesetzgeber hat allerdings einen zeitlichen Rahmen für die Konstituierung gesetzt: Sie muss binnen 30 Tagen nach der Wahl erfolgt sein. Bärbel Teich hat es jedenfalls eilig: Wenn in diesem Jahr im Ortsteil noch etwas investiert werden soll, müsste das Geld bis Anfang Dezember beantragt sein. Auf ihre Frage, ob ein Vize-Ortsvorsteher gewählt werden dürfe, sagte Eyke Beckmann nach einem Blick ins Gesetz: Ja.