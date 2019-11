MOZ

Wriezen/Bliesdorf (MOZ) Der Kleintierzüchterverein D781 Bliesdorf lädt am 9. und 10. November zu seiner 14. Vereinsschau ein. Diese findet nach dem Erfolg des Vorjahres erneut im historischen Wriezener Humpensaal statt, informierte jetzt Rico Unglaube. Der stetig wachsende Verein, der sich 1986 gründete, besteht mittlerweile aus fast 40 Mitgliedern aller Altersgruppen.

Die erste Vereinsschau habe erst zehn Jahre nach der Vereinsgründung in der Bliesdorfer Gaststätte stattgefunden, erläutert der Züchter. Mittlerweile würden die inzwischen jährlichen Ausstellungen im benachbarten Wriezen organisiert. Die Besucher bei der Premiere im Humpensaal hätten nicht mit Lob und guten Worten gespart, so Unglaube und verweist in dem Zusammenhang auf die einmalige Kulisse in Verbindung mit den ausgestellten Tieren.

Auch seltene Rassen dabei

Die Besucher erwartet auch diesmal eine große Rassenvielfalt bei Kaninchen, Tauben, Hühner, Wassergeflügel sowie Wachteln. "Ausgestellt werden fast 350 Tiere, die teilweise auch erworben werden können", erklärt Rico Unglaube. Gezeigt würden zum Beispiel sehr seltene und aus Vietnam stammende Dong-Tao-Hühner, deren erstes Erkennungsmerkmal überdimensional dicke Beine seien. Oder auch die aus den USA stammende Kingtaube, die mittlerweile über ein Kilogramm an Gewicht auf die Waage bringt und eher an ein Zwerghuhn erinnert als an eine agile, fluggewandte Taube.

Vielleicht werde der Besuch der Ausstellung ja der Anfang einer großen Züchterkarriere, würde sich nicht nur Unglaube über weitere Mitstreiter im Verein freuen. Neben der Tierbörse werde es auch einen Futtermittelverkauf geben. Mit Kaffee, Tee, Softdrinks, Bier sowie Kuchen, Bockwurst und Suppe sei auch an das leibliche Wohl der Besucher gedacht. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, sonst liegt dieser bei drei Euro pro Person. Die Ausstellung ist am Samstag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 9 bis 13.30 Uhr geöffnet. Im Anschluss werden die Züchter der preisgekrönten Tiere ausgezeichnet.