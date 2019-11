Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die kleine Katniss muss erst noch ihre Puppe füttern, bevor sie einen kleinen Ausflug mit ihrem Kindchen im Puppenwagen macht. Vertieft im Spiel merkt sie gar nicht, dass ihre Tagesmutter Sandra gerade im Nachbarraum mit Baby Mila verschwunden ist, um die Windel zu wechseln. Sandra Witte aus Lichterfelde ist Tagesmutter aus Leidenschaft und betreut derzeit zwei Kinder. In den kommenden Wochen kommen drei weitere dazu, dann ist ihre kleine Krabbelstube voll ausgelastet. Bereits seit 2004 betreut sie in ihrem Einfamilienhaus mit großem Garten Kinder bis zum Kindergartenalter.

Eigentlich hat sie Vermesserin gelernt, doch der Job war stressig und sie war viel unterwegs im ganzen Land. Tagesmutter zu sein ist ihr Traumberuf, sie hat den Wechsel nicht bereut. Sie hat einen Lehrgang und viele Fortbildungen gemacht und arbeitet, wie auch Kitas, nach einem pädagogischen Konzept. Es wird viel gesungen, gereimt und gebastelt. Viel Wert legt sie etwa auf frisches Essen: Morgens bevor die Kinder von ihren Eltern gebracht werden, kocht sie das Mittagessen: Es gibt Reis, Gemüse und Gerichte, die die Kinder mögen.

Die beiden Mädchen, um die sie sich derzeit kümmert, kommen aus Eberswalde. Dort haben sie, wie so viele, keinen Krippenplatz gefunden und sind froh, bei der Tagesmutter eine Betreuungslösung gefunden zu haben. "Immer mehr Eltern entscheiden sich bewusst für eine Tagesmutter", weiß Witte zu berichten. Das Modell, das sich in westdeutschen Städten großer Beliebtheit erfreut, wird auch von immer mehr Barnimern entdeckt. "Die Betreuung ist viel familiärer", ist Witte überzeugt. Sie habe zu ihren Schützlingen eine sehr enge Bindung. Das sei für die Kleinen in dem Alter sehr wichtig, so die erfahrende Tagesmutter, die selbst Mutter ist. Während in der Krippe wechselnde Bezugspersonen üblich sind, ist die Tagesmutter eine stabile Größe für die Kinder. Auch das Verhältnis zu den Eltern sei sehr vertrauensvoll. Einmal im Jahr macht sie ein großes Fest im Garten. "Das ist immer ein Riesenspaß", so Sandra Witte.

Barnim hinkt hinterher

Allerdings hat sie auch schon schlechte Erfahrungen machen müssen. Eltern, die trotz Vertrag doch den Krippenplatz angenommen haben. "Wir sind keine Lückenbüßer", meint sie. Dass die großen Einrichtungen Eltern unter Druck setzen, hört Rita Wiegmann-Ruhnke öfter. Einige Kitas würden Eltern allzu oft die Pistole auf die Brust setzen, nach dem Motto, wenn sie den Krippenplatz nicht nehmen, haben sie keine Chance auf den späteren Kita-Platz. Wiegmann-Ruhnke hat den Verein Tagesmütter für Barnim gegründet und kämpft für bessere Rahmenbedingungen der Tagesmütter. Sie ist kein Freund der riesigen Betreuungseinrichtungen, die derzeit überall gebaut werden. Das tue den Kindern nicht gut, ist sie überzeugt. Sie seien dort öfter krank und es fehle die notwendige Geborgenheit. "Der Barnim hinkt bei der Tageskinderpflege hinterher", meint Wiegmann-Ruhnke. Auch die Bezahlung sei im Vergleich zu anderen Landkreisen weitaus schlechter. Kurzum: Es fehlt die gesellschaftliche Anerkennung, bringt sie ihre Kritik auf den Punkt.

Lediglich 67 Tagesmütter sind im Landkreis offiziell registriert, die Zahl nimmt ab. Im Amt Joachimsthal gibt es keine einzige, in der Gemeinde Schorfheide zwei und in Eberswalde dreizehn Tagesmütter. "Die Situation der Tagesmütter im Barnim ist verbesserungswürdig", meint auch Sven Weller, Kreistagsabgeordneter für die Freien Wähler. Sie seien finanziell schlechter gestellt, bekommen kein Geld bei Urlaub und Krankheit und würden vom Kreis stiefmütterlich behandelt. So gibt es für Kitas ein Notfalltelefon, für Tagesmütter aber nicht. Als Nonplusultra gelte hierzulande noch immer Krippe und Kita, so Weller. Er kämpft für eine Verbesserung der Situation und fordert etwa die Gebührensatzung nachzubessern. Ziel sei es, Tagesmütter und Krippen gleichzustellen. Schließlich tun sie das Gleiche und haben dabei das Wohl des Nachwuchses in ihren Händen.