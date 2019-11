Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) Die Zahl der Arbeitslosen in Frankfurt (Oder) ist weiter auf einem Rekordtief. Im Oktober waren in der Stadt 2151 Menschen arbeitslos – 89 weniger als im September. Die Quote belief sich auf nur noch 7,3 Prozent. Seit 1990 gab es in Frankfurt nicht mehr so wenige Arbeitslose. "Der Arbeitsmarkt ist weiter in guter Verfassung", sagt Jochem Freyer, Vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Frankfurt. Allerdings flaue die Dynamik langsam ab – die Anzeichen dafür mehren sich, sagt Freyer. So liege beispielsweise die Zahl der Kurzarbeiter zwar weiterhin auf sehr niedrigem Niveau, es gebe aber einige Voranfragen von Unternehmen. Auch die Zahl der neuen offenen Stellen gehe zurück. Derzeit sind in Frankfurt 490 Stellen als vakant gemeldet, darunter in den Bereichen Produktion, Verwaltung, Gesundheit und Soziales.

681 der Arbeitslosen wurden von der Arbeitsagentur betreut, 1470 vom Jobcenter. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging in Frankfurt weiter zurück: auf nur noch 628. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr hatte es noch 817 Langzeitarbeitslose gegeben – im Januar 2015 waren es 1646. Frank Mahlkow, Geschäftsführer des Jobcenters, führt den Rückgang auch auf das Teilhabechancengesetz zurück, das die Integration von Langzeitarbeitslose unter anderem mit Lohnkostenzuschüssen fördert. In Frankfurt hätten in diesem Jahr bereits knapp 80 Menschen davon profitiert.