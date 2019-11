Sabine Rakitin

Schönow (MOZ) Der Vorstoß der CDU-Fraktion zur Aufhebung der Sperrungen beziehungsweise Durchfahrtsbeschränkungen in der Gerhard-Hauptmann-Straße, der Heinrich-Heine-Straße, der Fontanestraße sowie der Schiller-, Lessing- und Waldstraße ist am Mittwoch an einer Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung gescheitert. Die Nebenstraßen der Mittelstraßen werden erst geöffnet, wenn der Ausbau der L 30 beendet und die Ortsverbindung zwischen Bernau und Schönow übergeben ist. Das soll voraussichtlich am 20. Dezember der Fall sein.

Unter der Überschrift "Freie Fahrt für Schönow" hatte die CDU argumentiert, dass die Anschlüsse an die L 30 im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Heinrich-Heine Straße und der Fontanestraße soweit hergestellt sind, dass eine Nutzung möglich ist. Damit könne die Zufahrt zu den Einkaufsmärkten vereinfacht werden, "was mit Blick auf die durch Sperrung bedingten Umsatzeinbußen der letzten Monate sowie das anstehende Weihnachts- und Adventsgeschäft geboten erscheint". Auch im Bereich der Schiller-, Lessing- und Waldstraße sei das Fortbestehen der Durchfahrtsbeschränkungen nicht begründbar, zeigte sich die Fraktion, unterstützt von einer Mehrheit im Ortsbeirat Schönow, überzeugt.

Ablehnung kam von Bürgermeister André Stahl (Linke). Er schloss sich der Auffassung seines Ordnungsamtsleiters Rori Schönfelder an, der in einer Stellungnahme darauf verwiesen hatte, dass Hauptmann-, Heine- und Fontanestraße in den Baubereich münden. Bei Öffnung der drei Straßen würde das zu Baubehinderungen führen. Auch die Öffnung der drei anderen Nebenstraßen der Mittelstraße lehnte Stahl ab, weil er ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zur Umfahrung der Straßensperrung in der Bernauer Allee befürchtet.

Unterstützt wurde die Verwaltung unter anderen von Cassandra Lehnert (SPD). Ehe die Straßenverkehrsbehörde einen Antrag auf Aufhebung der Straßensperrungen entschieden habe, vergingen erfahrungsgemäß mindestens fünf Wochen, "wenn nicht noch mehr", sagte sie. "Dann ist die Ortsdurchfahrt in Schönow fertig gebaut", argumentierte sie.