Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) In der Strausberger Region hat es im Oktober 60 Arbeitslose mehr gegeben als im Monat zuvor. Laut der monatlichen Statistik der Arbeitsagentur sind nunmehr hier 2727 Personen ohne Job – 223 weniger als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Oktober 3,8 Prozent. Sie war damit 0,1 Punkte höher als Ende September, aber um 0,3 geringer als zum gleichen Vorjahreszeitpunkt. Die Quote in Seelow liegt derzeit bei 7,7 Prozent (jeweils -0,1), in Bad Freienwalde bei 8,8 Prozent (-0,1/-1,1). Für Märkisch-Oderland insgesamt werden wie im Vormonat 5,1 Prozent vermeldet, 0,4 Punkte weniger als vor einem Jahr.

Nach Agenturangaben meldeten sich 844 Personen neu oder erneut arbeitslos, 58 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 785 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-65). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 8056 Arbeitslosmeldungen – ein Minus von 392 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 8306 Abmeldungen (-530).

Rückläufig ist der Bestand an offenen Stellen. Er sank im Oktober um 42 auf 1089. Arbeitgeber hätten 230 neue Stellen gemeldet, seit Januar 2584. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Minus von 113. Kreisweit sind derzeit 1359 Stellen als vakant gemeldet. Davon kamen im Oktober 297 neu dazu, unter anderem aus den Bereichen Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (107), Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (46), Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus (44), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (31), Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung (24) sowie Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau (18).

Chancen für Langzeitarbeitslose

Gabriele Schoel, Geschäftsführerin des Jobcenters Märkisch-Oderland, hält die Bedingungen weiterhin für "sehr günstig". Es hätten auch Menschen, die schon lange ohne Job sind, die Chance, eine Stelle zu finden. Es gebe Unternehmen, die auch Bewerber einstellten, die die nötige Qualifikation noch nicht hätten und dann berufsbegleitend qualifizierten, äußerte sie. Ihre Mitarbeiter würden sowohl Arbeitgeber als auch Langzeitarbeitslose in persönlichen Gesprächen beraten. Beim monatlichen Aktionstag bestehe zudem die Möglichkeit, sich direkt bei Arbeitgebern vorzustellen. Die nächste Gelegenheit dazu ist am 21. November in Strausberg und Seelow.