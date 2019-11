Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen in Frankfurt sowie in den Kreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree ist im Oktober leicht zurückgegangen: Insgesamt waren 12 787 Menschen arbeitslos. Dies waren 135 Personen weniger als im September und 1069 weniger als im Oktober 2018. Die Quote lag bei 5,7 Prozent, so wie schon im September. Vor einem Jahr hatte sie 6,1 Prozent betragen.

Im Kreis Märkisch-Oderland waren im Oktober 5245 Menschen arbeitslos – 31 mehr als im September und 425 weniger als im Vorjahr. 1987 Arbeitslose wurden von der Agentur für Arbeit betreut und 3258 vom Jobcenter Märkisch-Oderland. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 5,1 Prozent – wie schon im September – und betrug 5,5 Prozent vor einem Jahr. 1.359 Stellen sind derzeit als vakant gemeldet. Davon gingen im Oktober 297 neue Stellen ein, unter anderem aus den folgenden Bereichen: Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit, Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung, Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus, Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung, Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung, Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik Naturwissenschaft, Geografie und Informatik.

Im Bereich Seelow sind derzeit 1221 Menschen arbeitslos (7,7 Prozent), in Strausberg 2727 (3,8 Prozent) und in Bad Freienwalde 1297 (8,8 Prozent).