Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Frankfurter Straße in Wriezen ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr von der Polizei für 40 Minuten gesperrt worden. Grund war eine Dekra-Untersuchung zu dem tragischen Unfall vom 17. Januar dieses Jahres, bei dem eine 68 Jahre alte Fußgängerin tödlich verletzt worden ist. Laut Polizeibericht hatte sie in Höhe eines Discounters die Straße überqueren wollen. Kurz bevor sie die andere Seite erreicht hatte, wurde sie von einem Pick-up der Marke Nissan erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Mitarbeiter des Fachbereichs Unfallanalytik der Dekra-Niederlassung in Frankfurt (Oder) stellten nun die Situation mit Hilfe von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen nach und führten verschiedene Messreihen durch. Ortswehrführer Robby Menzel war am Unfallabend per Zufall auch als Ersthelfer dabei.

Beobachtet wurde das Geschehen jetzt unter anderem von Anwohnern, Unfallzeugen, dem Fahrer des Pick-ups und dessen Rechtsbeistand. Das Dekra-Gutachten soll im Dezember der Staatsanwaltschaft übergeben werden, die den Vorwurf der fahrlässigen Tötung prüft.