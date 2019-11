Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Etwa 100 Hektoliter Bier im Jahr wollte das Brauwerk brauen. Am 29. Oktober jährte sich die Eröffnung der Gasthausbrauerei zum ersten Mal. Die erste Bilanz von Bierbrauer Ronald Steinke überrascht. "Wir haben 250 Hektoliter Bier gebraut und verkauft. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was wir erwartet hatten. Statt 200 Fässer gingen in einem Jahr mehr als 500 Fässer Bier über den Tresen", so Steinke.

Das hatten die beiden Geschäftsführer Ronald Steinke und Wolf Mieczkowski nicht im Traum gedacht. Die Investition von mehr als einer Million Euro in den Restaurant-Neubau sollte in erster Linie ihrem Hotel Altstadtquartier mehr Auslastung bescheren, was auch eintrat. Die Schaubrauerei war zunächst nur als ein besonderes Merkmal, als Highlight zur Unterscheidung von anderen Restaurants gedacht. Doch je mehr die beiden Partner sich im Vorfeld mit dem Bierbrauen beschäftigten, um so deutlicher wurde, dass diese Ausrichtung alles beeinflusst, von der Einrichtung über die Speisekarte bis hin zum Marketing. Dieses Konzept ist aufgegangen. Das Brauwerk blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr zurück.

"Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen", bestätigt Wolf Mieczkowski. "Vom ersten Tag an bis in den April waren wir jeden Abend ausgebucht. Gestartet sind wir mit zehn Mitarbeitern, inzwischen haben wir 15 und zusätzlich Schüler vom Gymnasium, die vor allem an den Wochenenden aushelfen."

Augenscheinlich hatte auch Ronald Steinke mit dem Bierbrauen ein glückliches Händchen. 42 Mal braute er in den Kupferkesseln Bier. Immer abwechselnd sechs Sorten, angefangen vom Hellen "Odertaler" über das Weizen "Schwedter Schlossgold", das "Schwedter" Pilsner, Schwarzbier "Schwarzstorch", Rotbier "Raffiniertes" bis hin zum Kellerbier "Karthäuser".

Schwedter Lieblingsbiere

"Mit Abstand am meisten getrunken wurde Kellerbier und Rotbier", verrät Ronald Steinke. Begehrt war auch das Schaubrauen, das viele Gruppen bis zu 15 Personen nutzten. Regelmäßig bester Besuchstag ist neben Freitag und Sonnabend auch Montag, an dem andere Gaststätten geschlossen haben. Regelmäßig gibt es nur vier Sorten vom Hahn, weshalb auch schon mal Kunden enttäuscht sind, wenn ihre Lieblingssorte nicht dabei ist. Dass diese kapazitätsbedingt nicht immer verfügbar ist, sehen die Betreiber aber auch als Vorteil. Es erhöhe den Wert, die Begehrtheit, zwangsgebunden auch die Bereitschaft, mal etwas Neues zu probieren. Seit gestern gibt es erstmals ein etwas würzigeres Weihnachtsbier mit ein paar Promille mehr Alkoholgehalt.

Bier wird in Schwedt erst seit 2018 wieder gebraut, nachdem 2005 das damalige Turmbrauhaus, heute Restaurant Athen, das Bierbrauen einstellt und seine Kupferkessel wieder verkaufte.