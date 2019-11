Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Von Konjunkturschwäche keine Spur. Eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent für die Region Barnim/Uckermark – Rekordtiefst-Wert. "Wir hätten es selbst nicht für möglich gehalten", gestand Constanze Hildebrandt, Chefin der hiesigen Agentur für Arbeit, am Mittwoch denn auch bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Im Vergleich zum Vormonat sei die Quote im Oktober noch einmal um 0,1 Prozentpunkte gesunken und liege damit zum zweiten Mal seit fast 25 Jahren unter der Sieben-Prozent-Marke. Einziger Wermutstropfen in der Bilanz: Der Abstand zu den anderen Brandenburger Agenturen konnte nicht verringert werden. Der Bezirk Eberswalde bleibt Schlusslicht in der märkischen Statistik.

In Bernau fast Vollbeschäftigung

Gleichwohl zeigte sich Constanze Hildebrandt durchaus zufrieden und zuversichtlich. Im Oktober waren zwischen Ahrensfelde und Tantow 10 859 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. In den 1990er-Jahren hatte "allein Schwedt um die 21 000 Arbeitslose", rief die Agenturchefin in Erinnerung. Dieser Rückgang basiere freilich nicht allein auf einem wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch auf der demografischen Entwicklung der Region, schränkte sie ein.

Von den derzeit 10 859 Arbeitslosen (31 weniger als im September) beziehen 2943 Arbeitslosengeld I und 7916 sind Kunden des Jobcenters. 4750 Arbeitslose sind im Barnim registriert, 6109 in der Uckermark. Allein diese beiden Zahlen machen das nach wie vor große Gefälle des sehr heterogenen Agenturbezirks deutlich. Während sich die Geschäftsstelle Bernau mit einer aktuellen Quote 3,2 Prozent praktisch der Vollbeschäftigung nähert, ist die Quote in Prenzlau mit 11,2 Prozent mehr als dreimal so hoch.

Die aus Sicht von Hildebrandt insgesamt positive Entwicklung widerspiegele sich auch im Stellenangebot. Die Expertin sprach mit Blick auf einzelne Branchen von einer Lage "wie in Baden-Württemberg". Seit Jahresbeginn hätten Firmen, Institutionen und Einrichtungen der Agentur 6177 Stellen gemeldet. Aktuell seien 2861 Stellen unbesetzt, 550 mehr als im Vorjahresmonat. In etlichen Berufen hätten Fachkräfte längst den Status "Goldstaub". Etwa Elektriker, Pflegekräfte, Erzieher, Sozialpädagogen, Schweißer, Ingenieure sowie Bäcker und Köche.

Die Eberswalder Agentur werde deshalb ihre Bemühungen um Aus- und Weiterbildung, um eine Neuorientierung von Arbeitssuchenden verstärken. Für den 19. November kündigte Hildebrandt einen Aktionstag "Gastronomie" an. Mit dem Schwerpunkt Koch. Dafür habe sie als Partner unter anderem die Naturtherme Temp-lin gewonnen.