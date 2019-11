Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Rund 300 Kinder vom Hort Koboldland haben am Mittwoch beim herbstlichen "Kartoffelprojekt" mitgemacht. Einige von ihnen stellten dabei selbst Pommes Frites her – schälten und zerkleinerten die wertvolle Knolle peruanischer Herkunft, um sie dann von Ronny Wuttke, dem stellvertretenden Hortleiter, und Kolleginnen frittieren zu lassen. Daneben wurde gerätselt, gebuddelt, gebastelt und gekocht. Alles drehte sich um Kartoffeln an diesem Nachmittag, von denen – auch das lernten die Kinder – der durchschnittliche Deutsche rund 600 jährlich verspeist.