Andrea Linne

Panketal (MOZ) Eigentlich war alles klar. Für den Neubau einer neuen Grundschule, die dreizügig ab dem Schuljahr 2025/26 die Arbeit aufnehmen soll, muss ein Errichterbeschluss her. Dennoch kam es am Dienstag in der fortgesetzten Gemeindevertretersitzung noch einmal zu heftigen Diskussionen. Die CDU-Fraktion brachte den Standort des früheren Krankenhauses an der Schönower Straße, kurz Heidehaus, noch einmal auf den Tisch und damit viele im Sitzungssaal gegen sich auf.

Hintergrund für die CDU, so Fraktionschef André Reschke, sei der Pachtzins, der für die Elbestraße anfalle. Das Gelände ums Heidehaus gehört der Gemeinde und könne sofort bebaut werden, betonte der Panketaler. Die Gemeinde habe zwar jetzt Vergleichszahlen für beide Standorte vorgelegt, diese aber "runtergerechnet", warf er der Verwaltung vor. Reschke stellte den Antrag, die Grundschule auf dem Gelände Heidehaus zu errichten.

"Sie wollen die Grundschule nicht an der Elbestraße, da haben wir wenigstens Klarheit", konterte Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD). Einen neuen Bebauungsplan müsse man dennoch erarbeiten, erklärte das Gemeindeoberhaupt, denn der vorhandene B-Plan gelte für Wohnungs- und nicht Schulbauten. Cassandra Lehnert, Fachbereichsleiterin für Schulen im Rathaus, berichtete, dass der sogenannte Errichterbeschluss mit Landkreis und Bildungsministerium abgestimmt und nötig sei, um die Genehmigung für eine neue Schule zu erhalten. Im Beschluss 09/2018/4 habe die Gemeindevertretung der Elbestraße klar den Vorzug gegenüber dem Heidehaus erteilt. Daran habe sie sich gehalten. "Bedenken Sie", betonte sie ebenso wie Wonke, "die Kinder sind schon geboren, die dort zur Schule gehen werden."

Carola Wolschke (Bündnis Panketal) erinnerte an die inzwischen beschlossenen anderen Nutzungen auf dem Heidehaus-Areal. Eine neue Kita der Johanniter sei schon im Bau. Auch Stefan Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) meinte, dass beide Standorte für soziale Infrastruktur nötig seien und die wachsende Kommune auf die Flächen zugreifen müsse. Olaf Petrasch (CDU) sprang seinem Fraktionschef bei. Die Pachtkosten an der Elbestraße seien zu hoch, Grunderwerbssteuer käme außerdem hinzu.

Die Mehrheit des Gremiums lehnte den Standort Heidehaus ab. Dafür wurde der Errichterbeschluss mit 16 Stimmen befürwortet – bei acht Enthaltungen. Dafür soll ein Bebauungsplan, der zudem eine neue Verbindung von Lade- zu Elbestraße enthält, erarbeitet werden.