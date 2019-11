Ina Matthes

Berlin (MOZ) Mindestens 50.000 Stellen in Berlin und Brandenburg sind unbesetzt. So viele freie Stellen sind bei der Agentur für Arbeit Berlin-Brandenburg registriert.

Trotz einer sich abschwächendern Konjunktur ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Oktober stabil geblieben. In Brandenburg verzeichneten die Arbeitsagenturen und Jobcenter 72.381 Arbeitslose. Das ist ein neuer Tiefstand. Im Vergleich zum September verringerte sich die Zahl um 407 Arbeitslose. Im Verhältnis zum Oktober 2018 liegt die Zahl der Arbeitslosen sogar um 4 813 niedriger.

In Berlin ist die Situation etwas anders. Zwar ging auch hier die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Verhältnis zum September zurück. Im Vergleich zum Oktober 2018 liegt sie jetzt aber etwas höher. Laut Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Agentur für Arbeit sind durch Entlassungen oder Auslaufen von Verträgen mehr Arbeitslose als vor einem Jahr gemeldet. Vor allem Unqualifizierte sind überproportional von Entlassungen betroffen. So bleibt in Berlin erstmals seit Jahren die übliche Herbstbelebung mit sinkender Arbeitslosigkeit aus. Insgesamt aber zeigt sich der Arbeitsmarkt in Berlin stabil, ebenso wie in Brandenburg.

Hier beträgt die Arbeitslosenquote landesweit 5,4 Prozent. In Ostbrandenburg – den Kreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree sowie Frankfurt (Oder) – verharrt sie mit durchschnittlich 5,7 Prozent auf dem Stand von September. Während die weltwirtschaftliche Flaute vor allem in Süddeutschland schon deutlich spürbar sei, habe sie in Ostbrandenburg den Arbeitsmarkt noch nicht erreicht, sagte Jochem Freyer, Chef der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). "Auch die Zahl der Kurzarbeiter, ein Frühindikator für eine schwächelnde Konjunktur, bleibt ähnlich gering wie im Vorjahr".

Bei den Ausbildungsstellen verzeichnet Brandenburg 13 754 offene betriebliche Lehrstellen (Stand 30.9.) und 14 197 Bewerber. Mit einem Angebot von durchschnittlich 97 Ausbildungsplätzen auf 100 Suchende ist die Bilanz im Land nahezu ausgeglichen.